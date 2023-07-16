Во Владикавказе девочка пыталась выбраться из застрявшего лифта и разбилась насмерть, упав в шахту

"В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства произошедшего и дана оценка соблюдению требований федерального законодательства, а также действиям лиц, ответственных за обслуживание и эксплуатацию лифтов в доме", — сообщили в прокуратуре.

В региональном СУ СКР уточнили, что ЧП произошло 15 июля 2023 года примерно в 13 часов 30 минут. Две девочки четырёх и семи лет сели в лифт и стали подниматься на седьмой этаж. В итоге кабина застряла между шестым и седьмым этажами. Тогда девочки самостоятельно руками открыли двери лифта, что стало возможным из-за отсутствия на дверях фиксатора. Одна из них спрыгнула на лестничную площадку шестого этажа. Вторая тоже попыталась так сделать, но упала в шахту лифта и скончалась на месте.