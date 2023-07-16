Во Владикавказе девочка пыталась выбраться из застрявшего лифта и разбилась насмерть, упав в шахту
Во Владикавказе 7-летняя девочка погибла при падении в шахту лифта
Фото лифта в доме, где погиб ребёнок. Обложка © Прокуратура Республики Северная Осетия – Алания
Во Владикавказе семилетняя девочка погибла при падении в шахту лифта в многоквартирном доме. Прокуратура Республики Северная Осетия – Алания проводит проверку по факту ЧП.
"В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства произошедшего и дана оценка соблюдению требований федерального законодательства, а также действиям лиц, ответственных за обслуживание и эксплуатацию лифтов в доме", — сообщили в прокуратуре.
В региональном СУ СКР уточнили, что ЧП произошло 15 июля 2023 года примерно в 13 часов 30 минут. Две девочки четырёх и семи лет сели в лифт и стали подниматься на седьмой этаж. В итоге кабина застряла между шестым и седьмым этажами. Тогда девочки самостоятельно руками открыли двери лифта, что стало возможным из-за отсутствия на дверях фиксатора. Одна из них спрыгнула на лестничную площадку шестого этажа. Вторая тоже попыталась так сделать, но упала в шахту лифта и скончалась на месте.
Прокурор Северо-Западного района Владикавказа Вадим Плиев выезжал на место трагедии. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека", расследование поставлено на контроль ведомства республики.
Ранее в подмосковном Воскресенске лифт с пассажирами рухнул в шахту с высоты пятого этажа. В кабине находились два жильца дома — мужчина и женщина, оба были госпитализированы с различными травмами. Лайф публиковал фото с места падения лифта. Кабина была введена в эксплуатацию 16 лет назад.