Появились фото с места падения лифта с пассажирами в шахту 14-этажки в Подмосковье

Областная прокуратура показала снимки из жилой многоэтажки в подмосковном Воскресенске, где лифт с двумя пассажирами рухнул в шахту. Кабина, в которой ехали жильцы, была введена в эксплуатацию 16 лет назад, пояснила прокуратура региона.





"Предварительно установлено, что многоквартирный дом находится под управлением ТСЖ. Лифтовое оборудование было введено в эксплуатацию в 2007 году", — уточнили в пресс-службе ведомства.

Воскресенская городская прокуратура проводит проверку по факту ЧП. По её итогам будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства, а также действиям лиц, ответственных за техническое обслуживание и эксплуатацию оборудования.