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22 июня, 15:22

Появились фото с места падения лифта с пассажирами в шахту 14-этажки в Подмосковье

Появились фото из шахты лифта, рухнувшего в 14-этажном доме в Воскресенске

<p>Шахта в подмосковном доме, где рухнул лифт с людьми. Обложка © Прокуратура Московской области</p>

Шахта в подмосковном доме, где рухнул лифт с людьми. Обложка © Прокуратура Московской области

Областная прокуратура показала снимки из жилой многоэтажки в подмосковном Воскресенске, где лифт с двумя пассажирами рухнул в шахту. Кабина, в которой ехали жильцы, была введена в эксплуатацию 16 лет назад, пояснила прокуратура региона.

  • Шахта в подмосковном доме, где рухнул лифт с людьми. Фото © Прокуратура Московской области
    Шахта в подмосковном доме, где рухнул лифт с людьми. Фото © Прокуратура Московской области
  • Шахта в подмосковном доме, где рухнул лифт с людьми. Фото © Прокуратура Московской области
    Шахта в подмосковном доме, где рухнул лифт с людьми. Фото © Прокуратура Московской области

Шахта в подмосковном доме, где рухнул лифт с людьми. Фото © Прокуратура Московской области

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"Предварительно установлено, что многоквартирный дом находится под управлением ТСЖ. Лифтовое оборудование было введено в эксплуатацию в 2007 году", — уточнили в пресс-службе ведомства.

Воскресенская городская прокуратура проводит проверку по факту ЧП. По её итогам будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства, а также действиям лиц, ответственных за техническое обслуживание и эксплуатацию оборудования.

Какие признаки указывают на опасность использования лифта, раскрыл эксперт

Какие признаки указывают на опасность использования лифта, раскрыл эксперт

Напомним, что лифт с пассажирами в подмосковном Воскресенске рухнул в шахту с высоты пятого этажа. В кабине находились два жильца дома — мужчина и женщина, оба были госпитализированы с различными травмами.

Ирина Фальке
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