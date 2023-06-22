Появились фото с места падения лифта с пассажирами в шахту 14-этажки в Подмосковье
Появились фото из шахты лифта, рухнувшего в 14-этажном доме в Воскресенске
Шахта в подмосковном доме, где рухнул лифт с людьми. Обложка © Прокуратура Московской области
Областная прокуратура показала снимки из жилой многоэтажки в подмосковном Воскресенске, где лифт с двумя пассажирами рухнул в шахту. Кабина, в которой ехали жильцы, была введена в эксплуатацию 16 лет назад, пояснила прокуратура региона.
"Предварительно установлено, что многоквартирный дом находится под управлением ТСЖ. Лифтовое оборудование было введено в эксплуатацию в 2007 году", — уточнили в пресс-службе ведомства.
Воскресенская городская прокуратура проводит проверку по факту ЧП. По её итогам будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства, а также действиям лиц, ответственных за техническое обслуживание и эксплуатацию оборудования.
Напомним, что лифт с пассажирами в подмосковном Воскресенске рухнул в шахту с высоты пятого этажа. В кабине находились два жильца дома — мужчина и женщина, оба были госпитализированы с различными травмами.