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22 июня, 14:23

Лифт с двумя пассажирами рухнул в шахту многоэтажки в Воскресенске

SHOT: Два человека пострадали при падении лифта в многоэтажке в Воскресенске

Два человека пострадали в результате падения лифта в шахту 14-этажного дома в Подмосковье. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

ЧП произошло в многоэтажке по улице Хрипунова в Воскресенске. По данным канала, лифт рухнул с высоты пятого этажа. В этот момент в кабине находились мужчина и женщина. Обоих госпитализировали. Подробностей об их состоянии нет.

Другое ЧП с лифтом произошло в Москве в середине июня. Лайф сообщал, что в столичном районе Южное Тушино рухнувшая с высоты кабина насмерть придавила рабочего. Ещё одного человека госпитализировали с травмами ног.

В Москве рабочий на стройке упал в шахту лифта и погиб

В Москве рабочий на стройке упал в шахту лифта и погиб

Обложка ©

Unsplash

Максим Плетнёв
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