Лифт с двумя пассажирами рухнул в шахту многоэтажки в Воскресенске

Два человека пострадали в результате падения лифта в шахту 14-этажного дома в Подмосковье. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

ЧП произошло в многоэтажке по улице Хрипунова в Воскресенске. По данным канала, лифт рухнул с высоты пятого этажа. В этот момент в кабине находились мужчина и женщина. Обоих госпитализировали. Подробностей об их состоянии нет.