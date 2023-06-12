В Москве рабочий на стройке упал в шахту лифта и погиб
В Москве на стройке рабочий погиб после падения в шахту лифта. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы
В Москве на стройке рабочий погиб после падения в шахту лифта, по факту случившегося проводится проверка. Об этом заявили в пресс-службе столичной прокуратуры, опубликовав фото с места.
Стройка, где погиб рабочий. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
"На строящемся объекте в Причальном проезде рабочий подрядной организации упал в шахту лифта. От полученных травм мужчина 1958 года рождения скончался", — отметили в ведомстве.
Ранее Лайф писал, что в жилом доме в столичном районе Южное Тушино упал лифт. В результате один человек погиб и один пострадал.