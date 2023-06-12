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12 июня, 14:42

В Москве рабочий на стройке упал в шахту лифта и погиб

<p>В Москве на стройке рабочий погиб после падения в шахту лифта. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/moscowproc/2212" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Москвы </a></p>

В Москве на стройке рабочий погиб после падения в шахту лифта. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

В Москве на стройке рабочий погиб после падения в шахту лифта, по факту случившегося проводится проверка. Об этом заявили в пресс-службе столичной прокуратуры, опубликовав фото с места.

Стройка, где погиб рабочий. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

Стройка, где погиб рабочий. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

"На строящемся объекте в Причальном проезде рабочий подрядной организации упал в шахту лифта. От полученных травм мужчина 1958 года рождения скончался", — отметили в ведомстве.

Постоялица дома престарелых погибла при падении лифта в Калининграде

Постоялица дома престарелых погибла при падении лифта в Калининграде

Ранее Лайф писал, что в жилом доме в столичном районе Южное Тушино упал лифт. В результате один человек погиб и один пострадал.

Никита Осипов
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