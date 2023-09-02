Жильцов эвакуировали из многоэтажки в Москве из-за "тикающей" коробки с проводами в лифте
Странную коробку с проводами нашли в лифте многоэтажки в Москве
В одном из домов Москвы жители обнаружили в лифте коробку с проводами, из которой слышны звуки. На место выехали экстренные службы и кинологи. Об этом пишет SHOT.
Жильцы дома на Алтуфьевском шоссе заподозрили неладное, когда увидели в лифте подозрительный предмет — "тикающую" коробку с торчащими проводами, из которой доносятся звуки. Полиция эвакуировала 15 человек, подъезд оцеплен.
Обнаруженная в лифте многоэтажки в Москве коробка. Видео © Mash
Ранее пассажиров рейса SU 1420 из Москвы больше часа не выпускали из самолёта после посадки в Челябинске из-за сообщений о минировании местного аэропорта.
Unsplash