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2 сентября, 12:30

Жильцов эвакуировали из многоэтажки в Москве из-за "тикающей" коробки с проводами в лифте

Странную коробку с проводами нашли в лифте многоэтажки в Москве

В одном из домов Москвы жители обнаружили в лифте коробку с проводами, из которой слышны звуки. На место выехали экстренные службы и кинологи. Об этом пишет SHOT.

Жильцы дома на Алтуфьевском шоссе заподозрили неладное, когда увидели в лифте подозрительный предмет — "тикающую" коробку с торчащими проводами, из которой доносятся звуки. Полиция эвакуировала 15 человек, подъезд оцеплен.

Обнаруженная в лифте многоэтажки в Москве коробка. Видео © Mash

Ранее пассажиров рейса SU 1420 из Москвы больше часа не выпускали из самолёта после посадки в Челябинске из-за сообщений о минировании местного аэропорта.

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Обложка ©

Unsplash

Татьяна Миссуми
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