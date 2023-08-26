"Для Оли!": В Петербурге назойливый сталкер оставил гранату в подъезде отвергнувшей его девушки

В петербургском районе Купчино мужчина оставил девушке послание в виде красной гранаты. По данным "78.ru", взрывоопасный подарок с надписью "Для Оли!" и запиской был закреплён в подъезде дома по улице Благодатной.

"Прежде чем дёргать за кольцо, прочитайте инструкцию в интернете РГ2S противопехотная", — написал ухажёр.

По словам самой Ольги, ранее 39-летний Виталий С., который работает пожарным, писал и звонил ей, агрессивно настаивая на общении. К счастью, оставленный им снаряд оказался страйкбольным. Полиция быстро вычислила любителя взрывоопасных подарков, он даже написал чистосердечное признание. Мужчину задержали до выяснения обстоятельств, но спустя некоторое время отпустили.