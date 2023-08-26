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26 августа, 12:39

"Для Оли!": В Петербурге назойливый сталкер оставил гранату в подъезде отвергнувшей его девушки

В Санкт-Петербурге пожарный оставил девушке в подъезде страйкбольную гранату

<p>Граната, оставленная пожарным в Санкт-Петербурге для девушки. Обложка © <a href="https://78.ru/news/2023-08-26/v-kupchino-muzhchina-ostavil-bivshei-devushke-granatu-v-kachestve-poslaniya" target="_blank" rel="noopener noreferrer">78.ru</a></p>

Граната, оставленная пожарным в Санкт-Петербурге для девушки. Обложка © 78.ru

В петербургском районе Купчино мужчина оставил девушке послание в виде красной гранаты. По данным "78.ru", взрывоопасный подарок с надписью "Для Оли!" и запиской был закреплён в подъезде дома по улице Благодатной.

"Прежде чем дёргать за кольцо, прочитайте инструкцию в интернете РГ2S противопехотная", написал ухажёр.

По словам самой Ольги, ранее 39-летний Виталий С., который работает пожарным, писал и звонил ей, агрессивно настаивая на общении. К счастью, оставленный им снаряд оказался страйкбольным. Полиция быстро вычислила любителя взрывоопасных подарков, он даже написал чистосердечное признание. Мужчину задержали до выяснения обстоятельств, но спустя некоторое время отпустили.

Лесничий пронёс гранату на приём к сенатору и замгубернатора Севастополя

Лесничий пронёс гранату на приём к сенатору и замгубернатора Севастополя

Ранее Лайф рассказывал о жителе Королёва, который перебрал с алкоголем и стал угрожать посетителям парка гранатой. Мужчину быстро задержали. Оказалось, что он неоднократно судим.

Матвей Константинов
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