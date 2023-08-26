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26 августа, 11:23

Лесничий пронёс гранату на приём к сенатору и замгубернатора Севастополя

Mash: В Севастополе лесничий пронёс гранату на приём к сенатору и замгубернатора

<p>Замгубернатора Севастополя Александр Кулагин и сенатор Екатерина Алтабаева. Обложка © <a href="https://sevastopol.su/faces/kulagin-aleksandr-andreevich" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ForPost</a> / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">wikipedia</a></p>

Замгубернатора Севастополя Александр Кулагин и сенатор Екатерина Алтабаева. Обложка © ForPost / wikipedia

В Севастополе лесничий пронёс гранату на встречу с сенатором Екатериной Алтабаевой и замгубернатора Александром Кулагиным. Об этом сообщает "Mash на волне".

По данным телеграм-канала, 49-летний участковый по охране леса в Мекензиевых горах Олег Зиновьев прибыл обсудить с властями льготы для участников специальной военной операции. В какой-то момент в ходе беседы он достал гранату Ф-1, чем не на шутку испугал собеседников.

Лесничий поспешил их успокоить и пояснил, что злого умысла не имел и лишь хотел проверить реакцию охраны, которая, к слову, оказалась никудышной. Он признался, что это муляж, и поспешил спрятать его в карман. Вызванные сапёры подтвердили, что граната ненастоящая и взрывчатки в ней нет, однако это не спасло участкового от общения с полицейскими. Известно, что ранее он уже был судим за хранение и сбыт оружия.

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Николь Вербер
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