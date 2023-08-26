Лесничий пронёс гранату на приём к сенатору и замгубернатора Севастополя

В Севастополе лесничий пронёс гранату на встречу с сенатором Екатериной Алтабаевой и замгубернатора Александром Кулагиным. Об этом сообщает "Mash на волне".

По данным телеграм-канала, 49-летний участковый по охране леса в Мекензиевых горах Олег Зиновьев прибыл обсудить с властями льготы для участников специальной военной операции. В какой-то момент в ходе беседы он достал гранату Ф-1, чем не на шутку испугал собеседников.

Лесничий поспешил их успокоить и пояснил, что злого умысла не имел и лишь хотел проверить реакцию охраны, которая, к слову, оказалась никудышной. Он признался, что это муляж, и поспешил спрятать его в карман. Вызванные сапёры подтвердили, что граната ненастоящая и взрывчатки в ней нет, однако это не спасло участкового от общения с полицейскими. Известно, что ранее он уже был судим за хранение и сбыт оружия.