Лесничий пронёс гранату на приём к сенатору и замгубернатора Севастополя
Mash: В Севастополе лесничий пронёс гранату на приём к сенатору и замгубернатора
В Севастополе лесничий пронёс гранату на встречу с сенатором Екатериной Алтабаевой и замгубернатора Александром Кулагиным. Об этом сообщает "Mash на волне".
По данным телеграм-канала, 49-летний участковый по охране леса в Мекензиевых горах Олег Зиновьев прибыл обсудить с властями льготы для участников специальной военной операции. В какой-то момент в ходе беседы он достал гранату Ф-1, чем не на шутку испугал собеседников.
Лесничий поспешил их успокоить и пояснил, что злого умысла не имел и лишь хотел проверить реакцию охраны, которая, к слову, оказалась никудышной. Он признался, что это муляж, и поспешил спрятать его в карман. Вызванные сапёры подтвердили, что граната ненастоящая и взрывчатки в ней нет, однако это не спасло участкового от общения с полицейскими. Известно, что ранее он уже был судим за хранение и сбыт оружия.
Ранее Лайф рассказывал, как в Ярославле пьяный мужчина угрожал взорвать приятеля из ревности к жене. Разборки произошли прямо на заправке, куда в страхе приехал местный житель и заявил работникам, что его хочет убить собственный товарищ. Обезумевший ревнивец сначала набросился на друга, а после взялся за гранату.