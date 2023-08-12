В Королёве задержали рецидивиста, угрожавшего учебной гранатой в парке
Пьяный житель Королёва угрожал взорвать гранатой отдыхающих в парке. Как сообщают "Вести Подмосковья", инцидент произошёл накануне в микрорайоне Юбилейный.
По информации издания, перебравший со спиртным мужчина поругался с другими отдыхающими и началась словесная перепалка. Вероятно, когда аргументы закончились, дебошир достал гранату и стал угрожать оппонентам. В итоге прибыли полицейские и задержали злоумышленника. Им оказался неоднократно судимый местный житель 1988 года рождения. А вот боеприпас был учебным. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.
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