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12 августа, 09:39

В Королёве задержали рецидивиста, угрожавшего учебной гранатой в парке

Пьяный житель Королёва угрожал взорвать гранатой отдыхающих в парке. Как сообщают "Вести Подмосковья", инцидент произошёл накануне в микрорайоне Юбилейный.

По информации издания, перебравший со спиртным мужчина поругался с другими отдыхающими и началась словесная перепалка. Вероятно, когда аргументы закончились, дебошир достал гранату и стал угрожать оппонентам. В итоге прибыли полицейские и задержали злоумышленника. Им оказался неоднократно судимый местный житель 1988 года рождения. А вот боеприпас был учебным. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Граната взорвалась в руке: Лайф узнал подробности нападения петербуржца на участников фестиваля фурри

Граната взорвалась в руке: Лайф узнал подробности нападения петербуржца на участников фестиваля фурри

Ранее суд арестовал на два месяца мужчину, который бросил гранату в элитный спорткар Jaguar у бизнес-центра "Москва-Сити". Также Лайф публиковал видео с моментом подрыва автомобиля.

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mvdmedia.ru

Наталья Исакова
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