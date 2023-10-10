В пермской больнице лифт с 14 пациентами рухнул с 4-го этажа

В пермской больнице Архангела Михаила и всех небесных сил рухнул лифт с пациентами внутри. Люди получили ушибы и травмы, у некоторых в результате падения начались панические атаки, ведь их не могли вызволить из кабины более получаса.

"Пациенты упали на пол от удара, кабина была в дыму", — рассказала читательница 59.RU.

Во время инцидента в лифте находились 14 человек — 12 пациентов, лифтёр и санитарка. Медицинская помощь в результате понадобилась троим.

"В настоящее время лифт исправлен, его тросы целы. В ходе инцидента он не срывался, а благодаря сработавшей защите опустился на отбойники", — уточнили URA.ru в пресс-службе Министерства здравоохранения Пермского края.