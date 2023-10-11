Диетолог рассказала, чем заедать стресс без вреда для фигуры

Если не получается не заедать стресс, лучше делать это так, чтобы в итоге не набрать лишний вес. Какие продукты для этого подойдут лучше всего, рассказала aif.ru диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова.

По её словам, при остром стрессе аппетита нет из-за выработки адреналина. А вот при эмоциональном истощении вырабатывается кортизол, который усиливает аппетит. В этот момент еда кажется особенно привлекательной, даже если человек не голоден. При этом тянет в таком случае на быстрые углеводы, чтобы выработался "гормон удовольствия" — серотонин.

Проблема в том, что, после того как человек наестся сладкого или жирного, уровень сахара в крови рухнет. Тогда наступит упадок сил и настроение снова окажется на нуле. По словам врача, после этого аппетит вновь вернётся с прежней силой.

Поэтому специалист посоветовала обращать внимание на полезные продукты. В их числе жирная морская рыба, ягоды, орехи (в которых много антиоксидантов и полезных микроэлементов), зелень. К тому же они снижают остроту реагирования на стресс. Также можно побаловать себя творогом низкой жирности, кефиром и свежими овощами, но порции должны быть небольшими.

Сухофрукты и многие фрукты лучше не есть, так как они действуют по принципу быстрых углеводов и не избавят от желания поесть. Не стоит также увлекаться и батончиками, включая протеиновые. Лучше перекусывать сэндвичами с индейкой, лососем или куриной грудкой. При этом хлеб должен быть цельнозерновым. Его можно заменить на хлебцы.

При стрессе не стоит забывать о витамине C как об антиоксиданте и противовоспалительном средстве. Поэтому можно в небольших количествах есть апельсины, грейпфруты и сладкий перец.

"Если вы испытываете тревогу, но не хотите бояться вставать на весы после стресса, порежьте авокадо, подсолите немного и капните чуть оливкового масла. Это источник жирных полиненасыщенных кислот омега-3 и омега-6, а также витаминов группы В. Все они способствуют снижению стресса, повышают концентрацию, поднимают позитивный настрой", — посоветовала Мансурова.