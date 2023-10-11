Как сделать дом уютнее этой осенью: Советы эксперта

Практически каждому человеку осенью не хватает тепла и уюта, ведь пасмурная погода и недостаток солнечного света влияют на общее состояние. Как создать комфортную обстановку дома, которая улучшит настроение вне зависимости от погоды, рассказала Лайфу эксперт "Яндекс.Аренды" Анна Устюжанинова.

Мягкие фактуры — залог тёплой атмосферы в доме. Фото © Unsplash

В первую очередь она посоветовала играть с фактурами. Собеседница Лайфа пояснила, что мягкие фактуры — это залог тёплой атмосферы в доме. Например, можно заменить под настроение часть интерьера и декора, а обратить внимание стоит на бархатные или велюровые подушки тёплых оттенков.

Можно выбрать новое покрывало на кровать из мягкого трикотажа и даже сменить шторы: например, на монохромные из плотного льна с подкладкой, а лучше — блэкаут. Ведь чем плотнее шторы, тем плавнее они будут собираться в естественные изгибы, что придаст интерьеру уют и дороговизну.

Отличным решением будет использование композиции из свечей на подоконнике, любимый плед на диване и сухоцветы в вазе. Фото © Unsplash

Ещё один совет — добавить сезонные атрибуты. Отличным решением будет использование композиции из свечей на подоконнике, любимый плед на диване и сухоцветы в вазе на обеденном столе. Устюжанинова порекомендовала наполнить дом теми элементами, которые действительно вас согревают.

Также специалист посоветовала создать разные сценарии освещения. Она пояснила, что привычный верхний свет задаёт более рабочий и активный настрой, а рассеянный, примерно на уровне роста человека, способствует камерности. Низкие источники света — про романтику, уют и расслабление, рассказала собеседница Лайфа.

Чтобы создать уют в доме, специалист советует поиграть с источниками света. Фото © Unsplash

"Плюс заключается в том, что дополнить эти сценарии можно легко и без лишних затрат. Например, обзаведитесь торшером в гостиной, прикроватной лампой в спальне для среднего уровня освещения. А в качестве нижних источников можно подумать о светодиодной ленте, которую, допустим, можно прикрепить на основание кровати", — резюмировала эксперт.