Психолог объяснила, почему молодые девушки выбирают мужчин старше

Молодые девушки обращают внимание и выбирают возрастных партнёров для отношений, потому что в детстве им не хватило опеки и любви со стороны отца, рассказала психолог Наталья Наумова.

"Женщина ищет в мужчине отца, а не партнёра. Она хочет видеть рядом покровителя, человека, который сможет о ней позаботиться, содержать, управлять и командовать ею. В большинстве случаев женщина неосознанно ищет замену папы. Она не повзрослела, осталась инфантильной, ей всё ещё больно, что отец не уделял ей в детстве должного внимания", — приводит её слова "Вечерняя Москва".

Представительница слабого пола целенаправленно ищет мужчину, который бы был намного старше и восхищался её молодостью и красотой. Однако эксперт заверила, что предпочтения можно и изменить: для этого необходимо с помощью психолога проработать все триггеры, незакрытые боли и переживания в отцовских отношениях.

А когда внутренние переживания закроются, девушка поймёт, что может и сама о себе позаботиться, взять ответственность за свою жизнь и справиться с потребностью быть в зависимости от другого человека. В итоге после пройденной терапии ей начинают нравиться совсем другие мужчины.