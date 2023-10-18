Психолог объяснила, почему молодые девушки выбирают мужчин старше
Психолог Наумова: Девушки выбирают взрослых партнёров из-за проблем с отцом
Молодые девушки обращают внимание и выбирают возрастных партнёров для отношений, потому что в детстве им не хватило опеки и любви со стороны отца, рассказала психолог Наталья Наумова.
"Женщина ищет в мужчине отца, а не партнёра. Она хочет видеть рядом покровителя, человека, который сможет о ней позаботиться, содержать, управлять и командовать ею. В большинстве случаев женщина неосознанно ищет замену папы. Она не повзрослела, осталась инфантильной, ей всё ещё больно, что отец не уделял ей в детстве должного внимания", — приводит её слова "Вечерняя Москва".
Представительница слабого пола целенаправленно ищет мужчину, который бы был намного старше и восхищался её молодостью и красотой. Однако эксперт заверила, что предпочтения можно и изменить: для этого необходимо с помощью психолога проработать все триггеры, незакрытые боли и переживания в отцовских отношениях.
А когда внутренние переживания закроются, девушка поймёт, что может и сама о себе позаботиться, взять ответственность за свою жизнь и справиться с потребностью быть в зависимости от другого человека. В итоге после пройденной терапии ей начинают нравиться совсем другие мужчины.
А ранее Лайф рассказывал, как перестать звонить бывшим и жить своей жизнью. Многим знакомо чувство тоски по экс-возлюбленным и желание написать или позвонить, которое зачастую появляется на фоне воспоминаний о прошлом, о моментах близости и чувстве комфорта. При этом чаще всего люди забывают, чем кончились отношения, и сильно их романтизируют.
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