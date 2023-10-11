Психолог дал советы по спасению отношений от рутины

Сюрпризы, подарки, слова благодарности и совместные воспоминания помогут спасти семейную жизнь от рутины. Такой совет дал специалист Московской службы психологической помощи населению Артур Черненко. Он заверил, что воспользоваться этими методами никогда не поздно.

"Во-первых, не старайтесь приурочить неожиданный презент к определённому событию, а следуйте за своим внутренним импульсом и желанием порадовать партнёра, в первую очередь вниманием", — подчеркнул эксперт в беседе с РИАМО.

По его словам, самое главное, внимательно относиться и проявлять нежные чувства к своей половинке. Специалист рекомендует чаще говорить спасибо по любым поводам, даже незначительным. Кроме того, необходимо описывать те чувства, которые вы испытываете.

Черненко уточнил, что спасти отношения от рутины помогут совместные воспоминания — знаковые для пары события, места, предметы, впечатления, которые позволяют погрузиться в прошлое. Психолог советует рассказать любимому человеку, что вы испытывали в тот момент, и поговорить об изменениях, которые коснулись ваших отношений.

Он также добавил, что освежить отношения можно, организовав поход в театр или музей, встречи с друзьями, неспешные прогулки по усадьбам и паркам, романтический ужин в необычном месте. А ещё, по мнению Черненко, необходимо уважать границы друг друга, если кто-то захотел побыть наедине со своими мыслями.

Но психолог предупредил, что простое нахождение в одной комнате не спасёт ваши отношения: нужно говорить друг другу нежные слова, обсуждать планы на будущее или вспоминать забавные истории. По словам эксперта, следует отыскать точки соприкосновения, понять, что вас объединяло ранее и сплачивает сейчас. Помочь в этом также может и общее хобби.