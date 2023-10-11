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10 октября, 22:09

Психолог дал советы по спасению отношений от рутины

Психолог Черненко: Спасти отношения от рутины помогут сюрпризы и общие занятия

Сюрпризы, подарки, слова благодарности и совместные воспоминания помогут спасти семейную жизнь от рутины. Такой совет дал специалист Московской службы психологической помощи населению Артур Черненко. Он заверил, что воспользоваться этими методами никогда не поздно.

"Во-первых, не старайтесь приурочить неожиданный презент к определённому событию, а следуйте за своим внутренним импульсом и желанием порадовать партнёра, в первую очередь вниманием", — подчеркнул эксперт в беседе с РИАМО.

По его словам, самое главное, внимательно относиться и проявлять нежные чувства к своей половинке. Специалист рекомендует чаще говорить спасибо по любым поводам, даже незначительным. Кроме того, необходимо описывать те чувства, которые вы испытываете.

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Черненко уточнил, что спасти отношения от рутины помогут совместные воспоминания — знаковые для пары события, места, предметы, впечатления, которые позволяют погрузиться в прошлое. Психолог советует рассказать любимому человеку, что вы испытывали в тот момент, и поговорить об изменениях, которые коснулись ваших отношений.

Он также добавил, что освежить отношения можно, организовав поход в театр или музей, встречи с друзьями, неспешные прогулки по усадьбам и паркам, романтический ужин в необычном месте. А ещё, по мнению Черненко, необходимо уважать границы друг друга, если кто-то захотел побыть наедине со своими мыслями.

Но психолог предупредил, что простое нахождение в одной комнате не спасёт ваши отношения: нужно говорить друг другу нежные слова, обсуждать планы на будущее или вспоминать забавные истории. По словам эксперта, следует отыскать точки соприкосновения, понять, что вас объединяло ранее и сплачивает сейчас. Помочь в этом также может и общее хобби.

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Freepik

Дарья Нарыкова
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