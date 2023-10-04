Как правильно заканчивать отношения, чтобы потом не мучиться: Инструкция от психолога из 4 шагов
Бывают моменты, когда некогда любимая половинка не вызывает более никаких тёплых чувств, а только бесит. Или находиться рядом с уже нелюбимым человеком вам скучно. Но как правильно расстаться, чтобы не обжечься разбитым сердцем?
Перестать мучиться и разойтись: 4 пункта в плане, как правильно расставаться. Обложка © Getty Images / Willie B. Thomas
Как говорит семейный психолог Ярослав Лонский в разговоре с LIFE, если бы партнёры в любой непонятной ситуации садились за стол переговоров и, выявив критические несоответствия, расходились, то вероятность встретить подходящую пару у каждого возросла бы в разы. Однако пока люди застревают в отношениях с теми, с кем не могут быть счастливы.
И тут есть два варианта развития событий: поговорить и начать что-то делать для обновления отношений или отметить критические противоречия и решительно расстаться
И если было принято решение расстаться, то заканчивать отношения с партнёром нужно с минимальными потерями для обоих. Это можно сделать с помощью нескольких шагов, о которых рассказал семейный психолог. Выдаём прямую инструкцию к действию.
Шаг 1: осознать и принять тот факт, что отношения себя изжили
Семейный психолог дал подробную инструкцию, как выжить при расставании и потом найти любовь снова. Фото © Getty Images / Justin Pumfrey
Иногда расстаться — лучшее решение. Например, если отношения были наполнены стремлением компенсировать собственные комплексы или закрыть личные потребности, переложить ответственность на другого. Осознание происходящего поможет скорее принять решение о расставании, а второму партнёру — освободиться от односторонней привязанности и найти взаимную любовь.
Шаг 2: провести разговор по душам
Семейный психолог подчёркивает: никакие СМС, сообщения в соцсетях, подкинутое на видное место прощальное письмо или звонок адвоката, уведомляющего о разрыве, не будут честными. Наверняка найдётся и то, за что можно поблагодарить партнёра.
Личная беседа — это именно то, чего достоин ваш партнёр, даже если вы хотите расстаться
Шаг 3: сохранять достоинство
"Не унижайте, не переходите на оскорбления. Лучший способ прекратить отношения — сделать это спокойно, не ранив чувств друг друга", — подсказывает эксперт.
Шаг 4: действительно уйти
Как правильно расставаться: инструкция от психолога. Фото © Shutterstock
Эксперт настоятельно советует оставить партнёра не только физически, но и удалить из своих контактов. Не звонить ему "просто так" и не писать сообщения, чтобы узнать, "как дела", от скуки.
Оставить человека переживать разрыв, но при этом периодически появляться в его жизни — эгоистично
Семейный психолог Ярослав Лонский продолжает, говоря, что отсутствие любых контактов с бывшим партнёром позволит обоим быстрее восстановиться и открыться новым отношениям. "Также не стоит переводить бывшие любовные связи в дружеские. Опыт показывает, что лучше иметь друга без любовной предыстории между вами", — говорит эксперт.
Ведь суть отношений не в том, чтобы от них что-то брать, а в том, чтобы отдавать любовь, внимание и заботу достойному человеку. А также брать ответственность за своё счастье и делиться им с другим.