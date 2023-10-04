Как правильно заканчивать отношения, чтобы потом не мучиться: Инструкция от психолога из 4 шагов

Как говорит семейный психолог Ярослав Лонский в разговоре с LIFE, если бы партнёры в любой непонятной ситуации садились за стол переговоров и, выявив критические несоответствия, расходились, то вероятность встретить подходящую пару у каждого возросла бы в разы. Однако пока люди застревают в отношениях с теми, с кем не могут быть счастливы.

И тут есть два варианта развития событий: поговорить и начать что-то делать для обновления отношений или отметить критические противоречия и решительно расстаться Ярослав Лонский Семейный психолог

И если было принято решение расстаться, то заканчивать отношения с партнёром нужно с минимальными потерями для обоих. Это можно сделать с помощью нескольких шагов, о которых рассказал семейный психолог. Выдаём прямую инструкцию к действию.

Шаг 1: осознать и принять тот факт, что отношения себя изжили

Семейный психолог дал подробную инструкцию, как выжить при расставании и потом найти любовь снова. Фото © Getty Images / Justin Pumfrey

Иногда расстаться — лучшее решение. Например, если отношения были наполнены стремлением компенсировать собственные комплексы или закрыть личные потребности, переложить ответственность на другого. Осознание происходящего поможет скорее принять решение о расставании, а второму партнёру — освободиться от односторонней привязанности и найти взаимную любовь.

Шаг 2: провести разговор по душам

Семейный психолог подчёркивает: никакие СМС, сообщения в соцсетях, подкинутое на видное место прощальное письмо или звонок адвоката, уведомляющего о разрыве, не будут честными. Наверняка найдётся и то, за что можно поблагодарить партнёра.

Личная беседа — это именно то, чего достоин ваш партнёр, даже если вы хотите расстаться Ярослав Лонский Семейный психолог

Шаг 3: сохранять достоинство

"Не унижайте, не переходите на оскорбления. Лучший способ прекратить отношения — сделать это спокойно, не ранив чувств друг друга", — подсказывает эксперт.

Шаг 4: действительно уйти

Как правильно расставаться: инструкция от психолога. Фото © Shutterstock

Эксперт настоятельно советует оставить партнёра не только физически, но и удалить из своих контактов. Не звонить ему "просто так" и не писать сообщения, чтобы узнать, "как дела", от скуки.

Оставить человека переживать разрыв, но при этом периодически появляться в его жизни — эгоистично Ярослав Лонский Семейный психолог

Семейный психолог Ярослав Лонский продолжает, говоря, что отсутствие любых контактов с бывшим партнёром позволит обоим быстрее восстановиться и открыться новым отношениям. "Также не стоит переводить бывшие любовные связи в дружеские. Опыт показывает, что лучше иметь друга без любовной предыстории между вами", — говорит эксперт.