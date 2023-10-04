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4 октября, 05:00

10 питомцев попали в добрые руки: при взгляде на их преображение у вас слёзы счастья польются рекой

4 октября празднуют День защиты животных. Братьев наших меньших, как бы избито это ни звучало, действительно надо защищать. Чтобы вдохновить на свершения, собрали 10 сравнений питомцев до и после того, как они попали в любящую семью. Приготовьте платочки утирать слёзы.

"Рыжий котёнок, которого нашла на дороге летом 2021 года. Я устроила его в любящую семью, и теперь он большой и сильный!" ElectricalTravel1671.

Фото © Reddit / ElectricalTravel1671

Фото © Reddit / ElectricalTravel1671

"До и после "усыновления", — Clopper_.

Фото © Reddit / Clopper_

Фото © Reddit / Clopper_

"Этой весной я нашёл этого семимесячного котёнка, слоняющегося возле моего магазина. Он был весь в грязи и масле, но всё равно не озлобился на людей. Решили приютить котейку и подарить жизнь, которую он заслуживает. Такой хороший парень!" Particular_Wasabi663.

Фото © Reddit / Particular_Wasabi663

Фото © Reddit / Particular_Wasabi663

"Преображение Кодиака", — agiek.

Фото © Reddit / agiek

Фото © Reddit / agiek

"Тогда и сейчас", — koppizmedia.

Фото © Reddit / koppizmedia

Фото © Reddit / koppizmedia

"Немного любви и заботы могут исцелить кого угодно", — jaldt.

Фото © Reddit / jaldt

Фото © Reddit / jaldt

"В этом месяце мы празднуем 12 лет со дня, когда нашли Фиону!" trippedcat.

Фото © Reddit / trippedcat

Фото © Reddit / trippedcat

"В ту ночь, когда мы нашли его на улице, и через неделю после "усыновления". Познакомьтесь с Пабло!" imostlyobservе.

Фото © Reddit / imostlyobserve

Фото © Reddit / imostlyobserve

"Он был таким маленьким и больным, когда мы его увидели на улице. А теперь — пушистый и здоровый!" dachinesechicken.

Фото © Reddit / dachinesechicken

Фото © Reddit / dachinesechicken

"Мой пёс из приюта до и после того, как он немного пожил у нас дома", — caitiesfosterfam.

Фото © Reddit / caitiesfosterfam

Фото © Reddit / caitiesfosterfam

Иногда без нашей помощи бездомные животные погибают, не сумев приспособиться. Не оставайтесь равнодушными и хотя бы иногда подкармливайте котиков или собачек около дома. Ещё лучше, если вы сможете забрать бедолаг к себе, ведь, как мы вам только что показали, любовь творит настоящие чудеса!

К болезни или деньгам: К чему в квартире заводятся тараканы — народные приметы и поверья

К болезни или деньгам: К чему в квартире заводятся тараканы — народные приметы и поверья

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Reddit / jaldt

Сергей Трофимов
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