10 питомцев попали в добрые руки: при взгляде на их преображение у вас слёзы счастья польются рекой
4 октября празднуют День защиты животных. Братьев наших меньших, как бы избито это ни звучало, действительно надо защищать. Чтобы вдохновить на свершения, собрали 10 сравнений питомцев до и после того, как они попали в любящую семью. Приготовьте платочки утирать слёзы.
"Рыжий котёнок, которого нашла на дороге летом 2021 года. Я устроила его в любящую семью, и теперь он большой и сильный!" — ElectricalTravel1671.
Фото © Reddit / ElectricalTravel1671
"До и после "усыновления", — Clopper_.
Фото © Reddit / Clopper_
"Этой весной я нашёл этого семимесячного котёнка, слоняющегося возле моего магазина. Он был весь в грязи и масле, но всё равно не озлобился на людей. Решили приютить котейку и подарить жизнь, которую он заслуживает. Такой хороший парень!" — Particular_Wasabi663.
Фото © Reddit / Particular_Wasabi663
"Преображение Кодиака", — agiek.
Фото © Reddit / agiek
"Тогда и сейчас", — koppizmedia.
Фото © Reddit / koppizmedia
"Немного любви и заботы могут исцелить кого угодно", — jaldt.
Фото © Reddit / jaldt
"В этом месяце мы празднуем 12 лет со дня, когда нашли Фиону!" — trippedcat.
Фото © Reddit / trippedcat
"В ту ночь, когда мы нашли его на улице, и через неделю после "усыновления". Познакомьтесь с Пабло!" — imostlyobservе.
Фото © Reddit / imostlyobserve
"Он был таким маленьким и больным, когда мы его увидели на улице. А теперь — пушистый и здоровый!" — dachinesechicken.
Фото © Reddit / dachinesechicken
"Мой пёс из приюта до и после того, как он немного пожил у нас дома", — caitiesfosterfam.
Фото © Reddit / caitiesfosterfam
Иногда без нашей помощи бездомные животные погибают, не сумев приспособиться. Не оставайтесь равнодушными и хотя бы иногда подкармливайте котиков или собачек около дома. Ещё лучше, если вы сможете забрать бедолаг к себе, ведь, как мы вам только что показали, любовь творит настоящие чудеса!
Reddit / jaldt