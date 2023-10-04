10 питомцев попали в добрые руки: при взгляде на их преображение у вас слёзы счастья польются рекой

"Рыжий котёнок, которого нашла на дороге летом 2021 года. Я устроила его в любящую семью, и теперь он большой и сильный!" — ElectricalTravel1671.

Фото © Reddit / ElectricalTravel1671

"До и после "усыновления", — Clopper_.

Фото © Reddit / Clopper_

"Этой весной я нашёл этого семимесячного котёнка, слоняющегося возле моего магазина. Он был весь в грязи и масле, но всё равно не озлобился на людей. Решили приютить котейку и подарить жизнь, которую он заслуживает. Такой хороший парень!" — Particular_Wasabi663.

Фото © Reddit / Particular_Wasabi663

Фото © Reddit / agiek

Фото © Reddit / koppizmedia

"Немного любви и заботы могут исцелить кого угодно", — jaldt.

Фото © Reddit / jaldt

"В этом месяце мы празднуем 12 лет со дня, когда нашли Фиону!" — trippedcat.

Фото © Reddit / trippedcat

"В ту ночь, когда мы нашли его на улице, и через неделю после "усыновления". Познакомьтесь с Пабло!" — imostlyobservе.

Фото © Reddit / imostlyobserve

"Он был таким маленьким и больным, когда мы его увидели на улице. А теперь — пушистый и здоровый!" — dachinesechicken.

Фото © Reddit / dachinesechicken

"Мой пёс из приюта до и после того, как он немного пожил у нас дома", — caitiesfosterfam.

Фото © Reddit / caitiesfosterfam