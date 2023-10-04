Предприниматели назвали школьные предметы, которые помогли им в бизнесе

Главной мотивацией для занятия предпринимательством в школьные годы для большинства респондентов стало желание помочь своим родителям (38%). Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на результаты опроса бизнес-клуба "Атланты".

Согласно результатам исследования, в школьные годы каждый пятый стремился к финансовой независимости от своих родителей, а каждый четвёртый — был вдохновлён успехом уже состоявшихся владельцев компаний.

Каждый пятый владелец бизнеса оценил сильное влияние школы на свой путь становления предпринимателем — 23%. Некоторые из них в тот период развивали навыки работы над собственными проектами, 20% оттачивали организаторские навыки, а 18% — коммуникативные способности.

Самыми популярными направлениями бизнеса, которые респонденты начали ещё в школе, стали IT, производство и образование. А вот в числе полезных предметов, которые помогли успешным предпринимателям построить бизнес, стала математика (49%), русский (40%) и иностранные языки (21%).

"Многие предприниматели признались, что в школьные годы им не хватало обучения бизнес-навыкам (25%), консультаций от опытных владельцев компаний (24%) и финансовой поддержки их проектов (20%). Сегодня школьная среда становится более благоприятной для развития бизнес-потенциала молодых людей", — заявил основатель бизнес-клуба "Атланты" Михаил Воронин.