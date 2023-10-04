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4 октября, 04:58

Россиян предупредили о новых правилах оплаты ЖКУ

Эксперт Казанцева: Платить за порчу общедомового имущества теперь будут жильцы

С октября начали действовать новые правила оплаты ЖКУ, предупредила в беседе с агентством "Прайм" доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева.

Изменения коснулись регламента, связанного с общедомовым имуществом. Теперь если по вине кого-то из жильцов возникнут новые затраты на его содержание, то оплачивать их будут собственники, а не управляющая компания. Это касается актов вандализма в подъездах, лифтах, загрязнения пола, потолка и стен, а также осознанного засорения мусоропроводов.

"Раньше управляющим компаниям приходилось устранять эти поломки за свой счёт. Теперь же появилась возможность возмещать убытки за счёт виновников, если, конечно, их вина будет доказана", — пояснила Казанцева.

Выявлять виновных собираются с помощью камер видеонаблюдения. Вместе с тем новые правила не подразумевают необоснованного повышения сборов по статьям, которые не предусматриваются тарифным регулированием. Компания также не вправе затягивать процесс устранения поломок.

Начинают подключать отопление: Как снизить плату за услуги ЖКХ и вычислить переплату в квитанции

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С 1 октября введены изменения, которые касаются оплаты услуг ЖКХ. На что нужно обращать внимание, чтобы не переплачивать, и кто сможет избежать дополнительных расходов — в материале Лайфа.

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Агентство "Москва"

Анатолий Симоненко
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