Россиян предупредили о новых правилах оплаты ЖКУ

С октября начали действовать новые правила оплаты ЖКУ, предупредила в беседе с агентством "Прайм" доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева.

Изменения коснулись регламента, связанного с общедомовым имуществом. Теперь если по вине кого-то из жильцов возникнут новые затраты на его содержание, то оплачивать их будут собственники, а не управляющая компания. Это касается актов вандализма в подъездах, лифтах, загрязнения пола, потолка и стен, а также осознанного засорения мусоропроводов.

"Раньше управляющим компаниям приходилось устранять эти поломки за свой счёт. Теперь же появилась возможность возмещать убытки за счёт виновников, если, конечно, их вина будет доказана", — пояснила Казанцева.

Выявлять виновных собираются с помощью камер видеонаблюдения. Вместе с тем новые правила не подразумевают необоснованного повышения сборов по статьям, которые не предусматриваются тарифным регулированием. Компания также не вправе затягивать процесс устранения поломок.