Россиян предупредили о новых правилах оплаты ЖКУ
Эксперт Казанцева: Платить за порчу общедомового имущества теперь будут жильцы
С октября начали действовать новые правила оплаты ЖКУ, предупредила в беседе с агентством "Прайм" доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева.
Изменения коснулись регламента, связанного с общедомовым имуществом. Теперь если по вине кого-то из жильцов возникнут новые затраты на его содержание, то оплачивать их будут собственники, а не управляющая компания. Это касается актов вандализма в подъездах, лифтах, загрязнения пола, потолка и стен, а также осознанного засорения мусоропроводов.
"Раньше управляющим компаниям приходилось устранять эти поломки за свой счёт. Теперь же появилась возможность возмещать убытки за счёт виновников, если, конечно, их вина будет доказана", — пояснила Казанцева.
Выявлять виновных собираются с помощью камер видеонаблюдения. Вместе с тем новые правила не подразумевают необоснованного повышения сборов по статьям, которые не предусматриваются тарифным регулированием. Компания также не вправе затягивать процесс устранения поломок.
С 1 октября введены изменения, которые касаются оплаты услуг ЖКХ. На что нужно обращать внимание, чтобы не переплачивать, и кто сможет избежать дополнительных расходов — в материале Лайфа.
Агентство "Москва"