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10 октября, 11:44

Выключить телевизор: Психолог объяснил, как избавиться от эмоциональной скупости в отношениях

Психолог Ершов назвал причиной скупости на эмоции закрытые отношения родителей

Некоторые люди в отношениях могут не проявлять эмоции и быть довольно холодными. Иногда женщины высказывают мужчинам, что те бесчувственные. А представители сильного пола, наоборот, не понимают претензий, ведь они дарят цветы и подарки любимым. Психолог Александр Ершов объяснил, почему люди могут быть безэмоциональными в отношениях.

"Если человек родился в семье, где с раннего детства не видел тёплых, искренних отношений между мамой и папой, то ему будет очень трудно научиться эмоциональной открытости и честности в отношениях со своим партнёром", отметил эксперт в беседе с РИА "ФедералПресс", добавив, что построению гармоничных отношений помогут везение и некоторые психотехники личностного роста.

Психолог добавил, что, судя по российским массмедиа, прав тот, кто громче и сильнее. Нормы негативного поведения на ток-шоу невольно переносятся в семьи, и, чтобы остаться психически здоровым, надо научиться выключать телевизор, посоветовал Ершов.

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Freepik / senivpetro

Дарья Нарыкова
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