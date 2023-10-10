Выключить телевизор: Психолог объяснил, как избавиться от эмоциональной скупости в отношениях

Некоторые люди в отношениях могут не проявлять эмоции и быть довольно холодными. Иногда женщины высказывают мужчинам, что те бесчувственные. А представители сильного пола, наоборот, не понимают претензий, ведь они дарят цветы и подарки любимым. Психолог Александр Ершов объяснил, почему люди могут быть безэмоциональными в отношениях.

"Если человек родился в семье, где с раннего детства не видел тёплых, искренних отношений между мамой и папой, то ему будет очень трудно научиться эмоциональной открытости и честности в отношениях со своим партнёром", — отметил эксперт в беседе с РИА "ФедералПресс", добавив, что построению гармоничных отношений помогут везение и некоторые психотехники личностного роста.

Психолог добавил, что, судя по российским массмедиа, прав тот, кто громче и сильнее. Нормы негативного поведения на ток-шоу невольно переносятся в семьи, и, чтобы остаться психически здоровым, надо научиться выключать телевизор, посоветовал Ершов.