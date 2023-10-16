Психолог объяснила, как перестать звонить бывшим и жить своей жизнью

Многим знакомо чувство тоски по бывшему и желание написать или позвонить ему. Гештальт-терапевт Алла Бажан объяснила, как избавиться от этой зависимости и не терроризировать экс-возлюбленных.

По словам эксперта, люди могут писать бывшим из-за грусти расставания, а также из-за чувств, которые их переполняют. Им просто необходимо выплеснуть эмоции на бывшую вторую половинку, чтобы облегчить свои страдания. Ещё одна причина, почему людям хочется написать бывшему партнёру, — воспоминания о прошлом, о моментах близости и чувстве комфорта. Чаще всего люди забывают, чем кончились отношения, и романтизируют их, подчеркнула эксперт.

При этом, по словам Бажан, многие люди цепляются за прошлое, строя уже новую семью. Психолог указала, что за былое обычно цепляются те, кто не берёт на себя ответственность за свою жизнь. Такие люди думают, что бывшие партнёры опомнятся и прибегут обратно. Бывает и так, что проблема может идти из детства, когда ребёнок пытался заполучить любовь от отстранённых родителей, говорит Бажан.

"В таких ситуациях единственный выход — работа с психологом, который поможет осознать и переварить обиду, благодарность, злость, разбитые мечты, неоправданные ожидания, разочарование, предательство и многое другое, превращая образ прошлых отношений в целостный и многогранный", — подчеркнула гештальт-терапевт в беседе с aif.ru.

По словам эксперта, нет ничего плохого, если есть необходимость написать или позвонить бывшему. Однако специалист дала пару советов, как навсегда избавиться от желания заявить о себе второй половинке. Бажан порекомендовала поработать с психологом и выяснить, с чем связана тяга снова начать общаться после расставания. Второй выход — постоянно названивать и накапливать тонны злости и обиды внутри себя. Кроме того, можно попробовать тренировать силу воли, но это, по словам Бажан, как правило, бессмысленное решение.