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4 августа, 15:50

Психолог предупредила о последствиях общения с бывшими

Психолог Наумова: Общение с бывшими после расставания угрожает новым отношениям

Общение с бывшими партнёрами после расставания может помешать выстроить новые отношения и способно привести к проблемам. Так считает психолог Наталья Наумова.

"Это не те друзья, которые могут друг другу полностью довериться. Обычно бывшие партнёры продолжают близко общаться, чтобы постоянно быть рядом и контролировать друг друга", — отметила эксперт в беседе с РИА "ФедералПресс".

В случае, если человек дружит с бывшей женой, мужем, парнем или девушкой, это может негативно сказаться на новых отношениях. Есть вероятность, что обе стороны такой дружбы начнут обманывать, чувствовать зависть, обиду или злость.

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Ранее сексолог Ирина Барбат рассказала Лайфу о том, как правильно расстаться с партнёром, если отношения уже зашли в тупик и другого выхода нет.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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