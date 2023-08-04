Психолог предупредила о последствиях общения с бывшими
Психолог Наумова: Общение с бывшими после расставания угрожает новым отношениям
Общение с бывшими партнёрами после расставания может помешать выстроить новые отношения и способно привести к проблемам. Так считает психолог Наталья Наумова.
"Это не те друзья, которые могут друг другу полностью довериться. Обычно бывшие партнёры продолжают близко общаться, чтобы постоянно быть рядом и контролировать друг друга", — отметила эксперт в беседе с РИА "ФедералПресс".
В случае, если человек дружит с бывшей женой, мужем, парнем или девушкой, это может негативно сказаться на новых отношениях. Есть вероятность, что обе стороны такой дружбы начнут обманывать, чувствовать зависть, обиду или злость.
Ранее сексолог Ирина Барбат рассказала Лайфу о том, как правильно расстаться с партнёром, если отношения уже зашли в тупик и другого выхода нет.
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