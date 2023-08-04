Психолог предупредила о последствиях общения с бывшими

Общение с бывшими партнёрами после расставания может помешать выстроить новые отношения и способно привести к проблемам. Так считает психолог Наталья Наумова.

"Это не те друзья, которые могут друг другу полностью довериться. Обычно бывшие партнёры продолжают близко общаться, чтобы постоянно быть рядом и контролировать друг друга", — отметила эксперт в беседе с РИА "ФедералПресс".

В случае, если человек дружит с бывшей женой, мужем, парнем или девушкой, это может негативно сказаться на новых отношениях. Есть вероятность, что обе стороны такой дружбы начнут обманывать, чувствовать зависть, обиду или злость.