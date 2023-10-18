10 кулинарных фиаско, после которых вы почувствуете себя лучшим кулинаром на земле

На кухне у всех бывают неудачи. Но не отчаивайтесь! Собрали для вас топ самых громких кулинарных фиаско. Глядя на такое, можно почувствовать себя настоящим шеф-поваром… Или нет. Но смешно будет точно.