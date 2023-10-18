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18 октября, 15:30

10 кулинарных фиаско, после которых вы почувствуете себя лучшим кулинаром на земле

На кухне у всех бывают неудачи. Но не отчаивайтесь! Собрали для вас топ самых громких кулинарных фиаско. Глядя на такое, можно почувствовать себя настоящим шеф-поваром… Или нет. Но смешно будет точно.

"Сегодня попробовал приготовить батат в своём новом аэрогриле..." vo_xv.

Фото © Reddit / vo_xv

Фото © Reddit / vo_xv

"Вчера в три часа ночи мой приятель в пьяном виде пытался приготовить себе поесть", — TravisUKY.

Фото © Reddit / TravisUKY

Фото © Reddit / TravisUKY

"Мой парень положил в рисоварку соль вместо риса и целый час задавался вопросом, почему всё никак не приготовится!" bumbeel.

Фото © Reddit / bumbeel

Фото © Reddit / bumbeel

"Это была попытка сделать завтрак", — RustyWalker6705.

Фото © Reddit / RustyWalker6705

Фото © Reddit / RustyWalker6705

"Девушка решила удивить меня своей стряпнёй. У неё получилось ничего не скажешь", — TacoLake.

Фото © Reddit / TacoLake

Фото © Reddit / TacoLake

"В своё оправдание скажу, что хотя бы хорошенько посмеялся", — ChuckWooleryLives.

Фото © Reddit / ChuckWooleryLives

Фото © Reddit / ChuckWooleryLives

"Друг готовил замороженную пиццу", — Extis83.

Фото © Reddit / Extis83

Фото © Reddit / Extis83

"Моя самая тупая травма. Я переворачивал стейк на сковороде, и всё масло выплеснулось наружу..." Vicarious124.

Фото © Reddit / Vicarious124

Фото © Reddit / Vicarious124

"Что ж..." semk01.

Фото © Reddit / semk01

Фото © Reddit / semk01

"Похоже, сегодня я питаюсь доставкой", — panicsatdiscos.

Фото © Reddit / panicsatdiscos

Фото © Reddit / panicsatdiscos

10 случаев, когда люди заказывали еду навынос, но, открыв пакет дома, были крайне удивлены

10 случаев, когда люди заказывали еду навынос, но, открыв пакет дома, были крайне удивлены

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Reddit / panicsatdiscos / Extis83

Сергей Трофимов
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