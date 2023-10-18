10 кулинарных фиаско, после которых вы почувствуете себя лучшим кулинаром на земле
На кухне у всех бывают неудачи. Но не отчаивайтесь! Собрали для вас топ самых громких кулинарных фиаско. Глядя на такое, можно почувствовать себя настоящим шеф-поваром… Или нет. Но смешно будет точно.
"Сегодня попробовал приготовить батат в своём новом аэрогриле..." — vo_xv.
Фото © Reddit / vo_xv
"Вчера в три часа ночи мой приятель в пьяном виде пытался приготовить себе поесть", — TravisUKY.
Фото © Reddit / TravisUKY
"Мой парень положил в рисоварку соль вместо риса и целый час задавался вопросом, почему всё никак не приготовится!" — bumbeel.
Фото © Reddit / bumbeel
"Это была попытка сделать завтрак", — RustyWalker6705.
Фото © Reddit / RustyWalker6705
"Девушка решила удивить меня своей стряпнёй. У неё получилось — ничего не скажешь", — TacoLake.
Фото © Reddit / TacoLake
"В своё оправдание скажу, что хотя бы хорошенько посмеялся", — ChuckWooleryLives.
Фото © Reddit / ChuckWooleryLives
"Друг готовил замороженную пиццу", — Extis83.
Фото © Reddit / Extis83
"Моя самая тупая травма. Я переворачивал стейк на сковороде, и всё масло выплеснулось наружу..." — Vicarious124.
Фото © Reddit / Vicarious124
"Что ж..." — semk01.
Фото © Reddit / semk01
"Похоже, сегодня я питаюсь доставкой", — panicsatdiscos.
Фото © Reddit / panicsatdiscos
Reddit / panicsatdiscos / Extis83