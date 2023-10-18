В России предложили учредить должность уполномоченного по вопросам животных

В России необходимо назначить уполномоченного по вопросам животных, считает первый заместитель Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Соответствующее заявление он сделал в ходе круглого стола "Нормативное регулирование гуманного отношения к животным в цирковой индустрии".

"Мое личное предложение, которое зреет у нас во фракции, — сделать уполномоченного по вопросам животных. Этот уполномоченный может быть как при Министерстве сельского хозяйства, так и при Министерстве природных ресурсов", — сказал он.

Круглый стол "Нормативное регулирование гуманного отношения к животным в цирковой индустрии". Обложка © LIFE

Инициативу парламентария поддержал лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев. По его словам, сегодня искусство меняется и многие люди выступают против использования диких животных в цирке. К слову, на мероприятии также присутствовали дрессировщики Аскольд Запашный и Дмитрий Куклачёв.