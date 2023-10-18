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Опубликовано 18 октября 2023, 18:11

В России предложили учредить должность уполномоченного по вопросам животных

Депутат Гусев предложил назначить уполномоченного по вопросам животных

В России необходимо назначить уполномоченного по вопросам животных, считает первый заместитель Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Соответствующее заявление он сделал в ходе круглого стола "Нормативное регулирование гуманного отношения к животным в цирковой индустрии".

"Мое личное предложение, которое зреет у нас во фракции, — сделать уполномоченного по вопросам животных. Этот уполномоченный может быть как при Министерстве сельского хозяйства, так и при Министерстве природных ресурсов", сказал он.

Круглый стол "Нормативное регулирование гуманного отношения к животным в цирковой индустрии". Обложка © LIFE

Круглый стол "Нормативное регулирование гуманного отношения к животным в цирковой индустрии". Обложка © LIFE

Инициативу парламентария поддержал лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев. По его словам, сегодня искусство меняется и многие люди выступают против использования диких животных в цирке. К слову, на мероприятии также присутствовали дрессировщики Аскольд Запашный и Дмитрий Куклачёв.

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Кстати, Алексей Нечаев и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков уже внесли в нижнюю палату парламента законопроект о запрете использования животных в цирках. Указывается, что инициатива призвана защитить жизнь и благополучие животных.

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Матвей Константинов
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