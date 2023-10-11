Депутаты предложили отказаться в России от цирков с животными

Депутаты внесли в Госдуму законопроект о введении запрета на использование животных в цирках. Авторы инициативы — руководитель фракции "Новые люди" Алексей Нечаев и вице-спикер ГД Владислав Даванков — объяснили, что документ призван защитить жизнь и благополучие животных.

Авторы ссылаются на данные о жестоком обращении с хвостатыми артистами при подготовке к представлениям.

"Согласно данным Генеральной прокуратуры РФ, в феврале 2022 года в 62 субъектах РФ была проведена проверка деятельности более 500 приютов, зоопарков и цирков, пресечено 116 фактов незаконного использования животных и 48 случаев жестокого обращения с ними", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Депутаты предлагают внести поправки в ст. 15 закона "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Кроме того, упоминание цирков исключается из ряда других статей данного закона.