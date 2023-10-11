Депутаты предложили отказаться в России от цирков с животными
В Госдуму внесли проект о запрете использовать животных в цирках
Депутаты внесли в Госдуму законопроект о введении запрета на использование животных в цирках. Авторы инициативы — руководитель фракции "Новые люди" Алексей Нечаев и вице-спикер ГД Владислав Даванков — объяснили, что документ призван защитить жизнь и благополучие животных.
Авторы ссылаются на данные о жестоком обращении с хвостатыми артистами при подготовке к представлениям.
"Согласно данным Генеральной прокуратуры РФ, в феврале 2022 года в 62 субъектах РФ была проведена проверка деятельности более 500 приютов, зоопарков и цирков, пресечено 116 фактов незаконного использования животных и 48 случаев жестокого обращения с ними", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Депутаты предлагают внести поправки в ст. 15 закона "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Кроме того, упоминание цирков исключается из ряда других статей данного закона.
Буквально накануне самых известных дрессировщиков России — братьев Запашных — обвинили в жестоком обращении с животными из-за видео, на котором в Большом Московском государственном цирке тигров избивают палками. Но Эдгард Запашный заявил, что таким образом укротители пытались спасти жизнь хищникам, поскольку те дрались. Тем не менее распространившиеся кадры возмутили общественников, они дошли до депутатов.
Агентство "Москва" / Ярослав Чингаев