Стало известно, как складывается карьера тигра Роя после нападения на Запашного

Тигр Рой, в ноябре прошлого года напавший на своего дрессировщика Эдгарда Запашного, чувствует себя хорошо и готовится к премьере в качестве артиста. Об этом в эфире шоу "Дайте сказать" поведал сам гендиректор Большого Московского государственного цирка. Запашный при этом назвал каждый шрам, оставленный животными, знаком ошибки для дрессировщика.

"Тигр Рой — большой парень, чувствует себя очень хорошо. Слава богу, со здоровьем у него проблем нет. Он ещё не артист, хотя ему уже два года. Думаю, что в ближайшие полгода у него состоится премьера и он будет работать уже на публике", — рассказал Запашный.

Гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный — о нападении тигра Роя. Видео © "ВКонтакте" / "Дайте сказать"

Дрессировщик "отделался" глубокой раной на лице, которую пришлось зашивать.

"На лице около сантиметра в глубину [была рана], то есть глубоко, зашивали. Пластический хирург поработал хорошо. Мне пока везло: таких серьёзных шрамов через всю спину нет", — добавил укротитель тигров и при этом отметил, что привыкать к нападениям подопечных нельзя, а каждый шрам — это ошибка.