Стало известно, как складывается карьера тигра Роя после нападения на Запашного
Напавший на Эдгарда Запашного тигр Рой готовится к премьере в качестве артиста
Тот самый тигр Рой, в ноябре прошлого года напавший на своего дрессировщика Эдгарда Запашного. Фото © Телеграм-канал "ZАПАШНЫЙ"
Тигр Рой, в ноябре прошлого года напавший на своего дрессировщика Эдгарда Запашного, чувствует себя хорошо и готовится к премьере в качестве артиста. Об этом в эфире шоу "Дайте сказать" поведал сам гендиректор Большого Московского государственного цирка. Запашный при этом назвал каждый шрам, оставленный животными, знаком ошибки для дрессировщика.
"Тигр Рой — большой парень, чувствует себя очень хорошо. Слава богу, со здоровьем у него проблем нет. Он ещё не артист, хотя ему уже два года. Думаю, что в ближайшие полгода у него состоится премьера и он будет работать уже на публике", — рассказал Запашный.
Гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный — о нападении тигра Роя. Видео © "ВКонтакте" / "Дайте сказать"
Дрессировщик "отделался" глубокой раной на лице, которую пришлось зашивать.
"На лице около сантиметра в глубину [была рана], то есть глубоко, зашивали. Пластический хирург поработал хорошо. Мне пока везло: таких серьёзных шрамов через всю спину нет", — добавил укротитель тигров и при этом отметил, что привыкать к нападениям подопечных нельзя, а каждый шрам — это ошибка.
Напомним, 15 ноября 2022 года Запашного на репетиции сильно ранил тигр, в результате чего артисту понадобилась медицинская помощь. Дрессировщик сообщил, что хищник "просто отмахнул его лапой", когда он отвлёкся "на своего помощника". Эдгард Запашный позже признался, что не брал ни одного дня больничного из-за инцидента.
Полный выпуск "Дайте сказать" с Эдгардом Запашным можно посмотреть во "ВКонтакте", а на "Ютубе", увы, уже нельзя: вчера видеохостинг без объяснения причин заблокировал аккаунт ток-шоу, в котором четыре девушки-ведущие обсуждали с экспертами самые важные события в стране и мире.