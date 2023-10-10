Запашный прокомментировал скандальное видео, на котором тигров избивают палками

Дрессировщиков братьев Запашных обвинили в жестоком обращении с животными из-за видео, на котором в Большом Московском государственном цирке тигров избивают палками. Эдгард Запашный заявил, что таким образом дрессировщики пытались спасти жизни животным, поскольку те дрались.

Тигров в Большом Московском государственном цирке избивают палками. Видео © Telegram / Mash

"Животные дерутся, надо им спасать жизни. Обидно, что сами журналисты не хотят никакие выводы делать. Там же очевидно, что животные дерутся. Там на видео разве не видно, что животные дерутся между собой?" — отметил Запашный в беседе с "Газетой.ru".

Видео, на котором тигров избивают во время репетиции в цирке, показали сотрудники учреждения. На них, предположительно, Эдгард Запашный бьёт тигров палкой, животных также поливают водой из шланга и используют против них огнетушитель. Эти кадры возмутили общественников, они начали собирать подписи и дошли до СК и депутатов. Деятельность Запашных просят проверить.