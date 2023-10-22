10 россиян на деле показали, что такое "вижу цель — иду к ней", и эти истории нужно знать

Знаете, что произойдёт, если вы поверите в себя и не будете бояться трудностей? Настоящие достижения не заставят себя ждать. Собрали десять реальных историй от наших соотечественников, которые живут по принципу "вижу цель — иду к ней". Вперёд, к новым горизонтам!

"Долгое время покупала готовую еду в супермаркете с восхитительной кулинарией. Попытки приготовить что-то подобное самостоятельно не приводили к такому результату, хотя я хорошо готовлю. Когда встал вопрос переезда в течение одного-двух лет, я пошла на отчаянные меры: устроилась туда в отдел кулинарии. В итоге успешно проработала десять месяцев и узнала все секреты. Чувствую себя планктоном, который смог", — "Подслушано".

"Стоим с дочкой в магазине. Ей тогда три года было. На ней белая шубка, пушистая шапка, унты с бисером. Глаза большие-большие, щёчки от мороза горят. Оборачиваюсь на хныканье мальчика лет пяти: "Мам, я такую девочку хочу! Такую красивую надо! Я без неё жить не смогу!" Посмеялись с его мамой, детишки познакомились, выросли. В этом году женятся", — "Подслушано".

Россияне поделились историями успеха — десять вдохновляющих случаев. Фото © Freepik / senivpetro

"У нас в классе учился один мальчик из бедной семьи. Никто его не любил, часто били, называли убогим. Даже учителям он чем-то был противен, и только я знал его хорошо. Мальчик очень много читал, был умён не по годам, с ним было безумно интересно проводить время. Я никогда его не жалел. Просто считал, что он лучше всех моих глупых одноклассников. А он в знак благодарности делал для меня бумажные фигурки и изобретал разные умные глупости вроде виброщёток. Давно его не встречал. Вчера возвращаюсь домой с работы, вижу — бумажный кораблик под дверью. Сегодня он заходил, оказалось, работает кем-то в сфере дизайна, зашибает огромные деньги плюс пишет книги. Он женат, у него двое детей и дом в Испании", — "Подслушано".

"Научилась варить сыр. Муж в восторге. Через день просит новый сварить. Носит на работу, коллег и друзей угощает. Недавно были в одном супермаркете, так там такой же сыр стоит 830 рублей за килограмм. Муж в шоке. А я открываю бизнес. Теперь свой сыр продаю соседям и коллегам мужа. Дешевле, чем в магазине, но вкуснее. За неделю уже заработала 7800. Они сами просят. Всё! Начинаю варить клубничное вино. Хорошо, что я в декрете", — "Подслушано".

"В детстве я была хилой девчушкой во дворе, где правили мальчики. Каждый вечер я приходила домой, плача от издевательств, что беспокоило моего папу. И он решил научить меня драться. Всё было серьёзно, у меня были синяки, и я очень обижалась, когда в очередной раз папа валил меня на землю. Каждый вечер после работы он подзывал меня и показывал, куда бить, уговаривал меня наносить удары всерьёз, не нежничая. И когда я впервые сама отбила щенка у живодёров, я пришла домой и обняла папу, а он заплакал", — "Подслушано".

Истории успеха: как десять россиян добились своих целей. Фото © Freepik / Drazen Zigic

"Много лет назад к нам в школу перевёлся мальчик. Учительница английского его невзлюбила, потому что все слова он произносил с немецким акцентом. Это было неудивительно, так как он приехал к нам из Германии. Но учительница не отступила и начала его нещадно чморить. Недавно я узнала, что он стал директором школы и уволил её", — "Подслушано".

"В школе у нас пекли очень вкусные сосиски в тесте. Но их раскупали за одну перемену, и многим не доставалось. Я, учась в начальной школе, просёк это, отпрашивался в туалет за пять минут до конца урока, сам шёл в столовую, чтобы быть первым в очереди, покупал по 10–15 штук сосисок, и тем, кому не досталось, продавал в два раза дороже. Накопил на крутое "Лего". Вот так во мне и зародился будущий бизнесмен", — "Подслушано".

"О, это ни с чем не сравнимое чувство, когда твоя душа поёт, глаза блестят, с лица не сходит дурацкая улыбка и всё вокруг кажется таким прекрасным! А всё потому... Что ты наконец-то погасил эту грёбаную ипотеку!" — "Подслушано".

Как десять россиян смогли превратить свои мечты в реальность. Фото © Freepik

"Вчера была в магазине одной довольно известной марки. Нашла отличные брючки, посмотрела на ценник — 0 рублей. Примерила и бегом на кассу. Кассир нахмурилась и говорит: "Извините, ошибка стикеровщика, товар продать не могу". Я ей с улыбочкой: "Есть такое понятие публичная оферта, вы обязаны мне продать товар по цене, указанной на ценнике" (я юрист). Вызвали администратора, я стою на своём и напоминаю о правах покупателя. В итоге брючки пробили. Я дала кассиру рубль и добавила: "Сдачи не надо", — "Подслушано".

"Всегда знала, что моя сестра очень своевольная, но не знала, что настолько. Поступила на платное в вуз в соседнем городе на специальность, которую выбрали родители. Пять лет они платили за учёбу и жильё, делая ей переводы на карту. На самом деле она поступила в колледж в этом же городе на бюджет, жила в общаге, а по окончании тупо купила диплом. Деньги тратила на развитие своего дела. Сейчас у неё свой бизнес, имеет стабильный доход. Родители не в курсе", — "Подслушано".