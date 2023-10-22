В Нью-Йорке хор темнокожих спел всенощное бдение на русском

Американский хор Университета Моргана, который состоит только из темнокожих, спел на русском первую часть всенощного бдения Сергея Рахманинова, чем сорвал овации. В соцсетях восторженные зрители публикуют фрагменты выступления в Карнеги-холле в Нью-Йорке, которое было приурочено к 150-летию со дня рождения композитора.

В Нью-Йорке темнокожий хор спел всенощное бдение на русском. Видео © X (Twitter) / David Kwabena Wilson

"Позвал потрясающих молодых артистов. Все влюблены в музыку Сергея Васильевича. Хотел показать, насколько культура Америки пропитана музыкой Рахманинова. Сюда относится фильм с Мэрилин Монро "Зуд седьмого года", Синатра пел песни, во многих фильмах 18-я вариация рапсодии на тему Паганини звучит", — отметил глава Фонда культурного обмена, главный дирижёр Нью-Йоркской городской оперы Константин Орбелян.

В беседе с журналистами он подчеркнул, что самосознание американцев пропитано музыкой Рахманинова. Орбелян также рассказал, что артистам хотели дать возможность спеть на той сцене, где когда-то выступал знаменитый композитор. Посвящённые ему концерты планируют также провести в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Далласе, Хьюстоне, Бостоне, Чикаго и Вашингтоне.

По мнению Орбеляна, с возникшим кризисом в отношениях между РФ и США поможет справиться классическая музыка. При этом он уверен, что русских композиторов не отменят.