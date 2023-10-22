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22 октября, 10:44

В Нью-Йорке хор темнокожих спел всенощное бдение на русском

<p>Хор Университета Моргана. Обложка © X (Twitter) / <a href="https://twitter.com/morganpres/status/1715895395971211546" target="_blank" rel="noopener noreferrer">David Kwabena Wilson</a></p>

Хор Университета Моргана. Обложка © X (Twitter) / David Kwabena Wilson

Американский хор Университета Моргана, который состоит только из темнокожих, спел на русском первую часть всенощного бдения Сергея Рахманинова, чем сорвал овации. В соцсетях восторженные зрители публикуют фрагменты выступления в Карнеги-холле в Нью-Йорке, которое было приурочено к 150-летию со дня рождения композитора.

В Нью-Йорке темнокожий хор спел всенощное бдение на русском. Видео © X (Twitter) / David Kwabena Wilson

"Позвал потрясающих молодых артистов. Все влюблены в музыку Сергея Васильевича. Хотел показать, насколько культура Америки пропитана музыкой Рахманинова. Сюда относится фильм с Мэрилин Монро "Зуд седьмого года", Синатра пел песни, во многих фильмах 18-я вариация рапсодии на тему Паганини звучит", — отметил глава Фонда культурного обмена, главный дирижёр Нью-Йоркской городской оперы Константин Орбелян.

В беседе с журналистами он подчеркнул, что самосознание американцев пропитано музыкой Рахманинова. Орбелян также рассказал, что артистам хотели дать возможность спеть на той сцене, где когда-то выступал знаменитый композитор. Посвящённые ему концерты планируют также провести в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Далласе, Хьюстоне, Бостоне, Чикаго и Вашингтоне.

По мнению Орбеляна, с возникшим кризисом в отношениях между РФ и США поможет справиться классическая музыка. При этом он уверен, что русских композиторов не отменят.

На Сицилии открылась выставка к 150-летию Рахманинова

На Сицилии открылась выставка к 150-летию Рахманинова

Как сообщал Лайф, концерт, приуроченный ко Дню единения и юбилею Рахманинова, в Минске прошёл в апреле. Ключевым звеном программы стала знаменитая Вторая симфония. Её под руководством приглашённого дирижёра российского Большого театра Алексея Богорада исполнил Белорусский симфонический оркестр.

Никита Осипов
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