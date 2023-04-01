В Минске прошёл концерт, приуроченный ко Дню единения и юбилею Рахманинова

В Большом театре оперы и балета в Минске состоялся концерт "Музыка без границ". Мероприятие приурочили к 150-летию Сергея Рахманинова и Дню единения народов Белоруссии и России, который отмечается завтра. Ключевым звеном программы стала знаменитая Вторая симфония. Её под руководством приглашённого дирижёра российского Большого театра Алексея Богорада исполнил Белорусский симфонический оркестр. В качестве специального гостя пригласили выдающегося виолончелиста, директора Санкт-Петербургского дома музыки, народного артиста РФ Сергея Ролдугина.

"Глубоко символично, что день рождения великого композитора приходится на канун грандиозного праздника — Дня единения наших народов. Ведь ничто так не сближает людей, как великая сила творчества. Сегодняшний концерт — плод творческого вдохновения российских и белорусских музыкантов", — сказал перед началом концерта министр культуры Белоруссии Анатолий Маркевич.

По его словам, Рахманинов — как и целая плеяда сыновей Русской земли — это общее достояние народов, уникальный пианист, дирижёр и композитор. Как отметил глава белорусского Минкульта, творчество выдающегося русского музыканта легло в основу развития русской и белорусской музыки XX столетия. Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев выделил то, что этот концерт — одно из мероприятий, приуроченных ко Дню единения, в Москве и Минске проводятся "очень содержательные мероприятия". Он отметил, что неделя перед торжеством 2 апреля началась с заседания Совета министров Союзного государства, посвящённого "конкретной практической работе". Национальные лидеры двух государств подтверждают "глубину масштаба союзничества, которое делает сильнее" обе страны, сказал он.

"Мы должны вместе сделать, чтобы жить надёжнее, комфортнее, а то давление, которое на нас свалилось, не испугало нас и было поводом для поиска новых возможностей", — отметил Мезенцев.

В то же время российский дирижёр рассказал, что впервые в Минске и с Белорусским симфоническим оркестром театра они нашли "творческое взаимопонимание". Он также выразил надежду на возможность принять "в ответ белорусских коллег". Со своей стороны гендиректор белорусского театра Екатерина Дулова отметила, что Большой театр России — самый крупный его партнёр и в ноябре 2023 года его ждут на гастроли в Минск.