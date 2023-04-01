Виолончелист Сергей Ролдугин провёл в Минске мастер-класс для начинающих музыкантов

Виолончелист Сергей Ролдугин в преддверии празднования Дня единения народов России и Белоруссии, который отмечается 2 апреля, провёл в Минске мастер-класс для выпускников Белорусской государственной академии музыки, сообщает БелТА.

"По договорённости с госсекретарём Союзного государства России и Белоруссии Дмитрием Фёдоровичем Мезенцевым мы уже запланировали несколько концертов лучших российских музыкантов здесь, в Минске. Я сам приехал, и планируется дальше наше взаимодействие не на словах, а на деле", — рассказал маэстро журналистам перед началом мастер-класса.

Также Ролдугин отметил, что подобные мероприятия необходимы, чтобы юные дарования могли услышать мнение со стороны, вдобавок свежий взгляд не менее важен и для самих педагогов.