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1 апреля, 13:34

Виолончелист Сергей Ролдугин провёл в Минске мастер-класс для начинающих музыкантов

<p>Ролдугин играет для выпускников Белорусской государственной академии музыки. Обложка © <a href="https://www.belta.by/culture/view/fotofakt-master-klass-narodnogo-artista-rossii-sergeja-roldugina-v-bgam-558727-2023/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">БелТА</a> / Максим Гусек</p>

Ролдугин играет для выпускников Белорусской государственной академии музыки. Обложка © БелТА / Максим Гусек

Виолончелист Сергей Ролдугин в преддверии празднования Дня единения народов России и Белоруссии, который отмечается 2 апреля, провёл в Минске мастер-класс для выпускников Белорусской государственной академии музыки, сообщает БелТА.

"По договорённости с госсекретарём Союзного государства России и Белоруссии Дмитрием Фёдоровичем Мезенцевым мы уже запланировали несколько концертов лучших российских музыкантов здесь, в Минске. Я сам приехал, и планируется дальше наше взаимодействие не на словах, а на деле", рассказал маэстро журналистам перед началом мастер-класса.

Также Ролдугин отметил, что подобные мероприятия необходимы, чтобы юные дарования могли услышать мнение со стороны, вдобавок свежий взгляд не менее важен и для самих педагогов.

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Ранее Лайф сообщал, что пианист Денис Мацуев из-за ковида перенёс концерты, готовившиеся к 150-летнему юбилею композитора Сергея Рахманинова. Выступления были запланированы на 1, 2 и 3 апреля в Московской филармонии.

Наталья Исакова
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