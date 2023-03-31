Денис Мацуев из-за ковида перенёс концерты в честь 150-летия Рахманинова

Известный российский пианист Денис Мацуев заразился коронавирусом. Из-за внезапного недуга артисту пришлось перенести концерты, готовившиеся к 150-летнему юбилею композитора Сергея Рахманинова. Выступления были запланированы на 1, 2 и 3 апреля в Московской филармонии.

"К сожалению, всё это внезапно и некстати произошло. Печально то, что это легло на юбилейные даты Сергея Васильевича Рахманинова", — отметил музыкант в разговоре с журналистами ТАСС.

При этом Мацуев подчеркнул, что концерты в память о Рахманинове ни в коем случае не отменяются, они состоятся в апреле, но в другие даты, о которых организаторы объявят позднее.