Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
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31 марта, 16:30

Денис Мацуев из-за ковида перенёс концерты в честь 150-летия Рахманинова

<p>Обложка © VK / <a href="https://vk.com/denis_matsuev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Денис Мацуев</a></p>

Обложка © VK / Денис Мацуев

Известный российский пианист Денис Мацуев заразился коронавирусом. Из-за внезапного недуга артисту пришлось перенести концерты, готовившиеся к 150-летнему юбилею композитора Сергея Рахманинова. Выступления были запланированы на 1, 2 и 3 апреля в Московской филармонии.

"К сожалению, всё это внезапно и некстати произошло. Печально то, что это легло на юбилейные даты Сергея Васильевича Рахманинова", — отметил музыкант в разговоре с журналистами ТАСС.

При этом Мацуев подчеркнул, что концерты в память о Рахманинове ни в коем случае не отменяются, они состоятся в апреле, но в другие даты, о которых организаторы объявят позднее.

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Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону отменили выступления Валерия Меладзе, Александра Реввы и Ани Лорак. Как отметил глава администрации города Алексей Логвиненко, жители не приемлют концерты шоуменов, которые высказываются против проведения СВО.

Наталья Исакова
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