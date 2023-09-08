На Сицилии открылась выставка к 150-летию Рахманинова
На Сицилии открылась выставка к 150-летию Рахманинова. Фото © Telegram / Министерство культуры Российской Федерации
В Эриче, что на Сицилии, открылась выставка к 150-летию русского композитора Сергея Рахманинова. Как пишет EADaily со ссылкой на пресс-службу Минкульта России, её посетили замминистра культуры страны, известный искусствовед Витторио Згарби и мэр города Даниэла Тоскано.
Витторио Згарби и Даниэла Тоскано. Фото © Telegram / Министерство культуры Российской Федерации
В рамках проекта "Сергей Рахманинов: "Я — русский композитор" были представлены редкие фотографии, афиши и рукописи композитора. Как отметил Згарби, творчество великих русских деятелей культуры важно и актуально.
Экспозиция расположена в здании Института Вигнер – Сан-Франческо. Она проработает в Эриче до конца сентября, затем переместится в другой сицилийский город — Палермо.
На Сицилии открылась выставка к 150-летию Рахманинова. Фото © Telegram / Министерство культуры Российской Федерации
А в Санкт-Петербурге прошла вторая выставка из цикла "Космонавт планеты Ленинград". Она посвящена лётчику-космонавту, Герою Советского Союза, Герою России Сергею Крикалёву. Среди уникальных экспонатов: школьный дневник, пропуск в бассейн, медаль NASA и предметы, которые Крикалёв брал с собой в космические полёты.