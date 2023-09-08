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8 сентября, 15:28

На Сицилии открылась выставка к 150-летию Рахманинова

<p>На Сицилии открылась выставка к 150-летию Рахманинова. Фото © <a href="https://t.me/mincultrussia" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / Министерство культуры Российской Федерации</p>

На Сицилии открылась выставка к 150-летию Рахманинова. Фото © Telegram / Министерство культуры Российской Федерации

В Эриче, что на Сицилии, открылась выставка к 150-летию русского композитора Сергея Рахманинова. Как пишет EADaily со ссылкой на пресс-службу Минкульта России, её посетили замминистра культуры страны, известный искусствовед Витторио Згарби и мэр города Даниэла Тоскано.

Витторио Згарби и Даниэла Тоскано. Фото © Telegram / Министерство культуры Российской Федерации

Витторио Згарби и Даниэла Тоскано. Фото © Telegram / Министерство культуры Российской Федерации

В рамках проекта "Сергей Рахманинов: "Я — русский композитор" были представлены редкие фотографии, афиши и рукописи композитора. Как отметил Згарби, творчество великих русских деятелей культуры важно и актуально.

  • На Сицилии открылась выставка к 150-летию Рахманинова. Фото © Telegram / Министерство культуры Российской Федерации
    На Сицилии открылась выставка к 150-летию Рахманинова. Фото © Telegram / Министерство культуры Российской Федерации
  • На Сицилии открылась выставка к 150-летию Рахманинова. Фото © Telegram / Министерство культуры Российской Федерации
    На Сицилии открылась выставка к 150-летию Рахманинова. Фото © Telegram / Министерство культуры Российской Федерации

На Сицилии открылась выставка к 150-летию Рахманинова. Фото © Telegram / Министерство культуры Российской Федерации

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Экспозиция расположена в здании Института Вигнер – Сан-Франческо. Она проработает в Эриче до конца сентября, затем переместится в другой сицилийский город — Палермо.

На Сицилии открылась выставка к 150-летию Рахманинова. Фото © Telegram / Министерство культуры Российской Федерации

На Сицилии открылась выставка к 150-летию Рахманинова. Фото © Telegram / Министерство культуры Российской Федерации

Безруков признался в любви Подмосковью и позвал соотечественников на выставку "Россия"

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А в Санкт-Петербурге прошла вторая выставка из цикла "Космонавт планеты Ленинград". Она посвящена лётчику-космонавту, Герою Советского Союза, Герою России Сергею Крикалёву. Среди уникальных экспонатов: школьный дневник, пропуск в бассейн, медаль NASA и предметы, которые Крикалёв брал с собой в космические полёты.

Матвей Константинов
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