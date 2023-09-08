В Эриче, что на Сицилии, открылась выставка к 150-летию русского композитора Сергея Рахманинова. Как пишет EADaily со ссылкой на пресс-службу Минкульта России, её посетили замминистра культуры страны, известный искусствовед Витторио Згарби и мэр города Даниэла Тоскано.

Витторио Згарби и Даниэла Тоскано. Фото © Telegram / Министерство культуры Российской Федерации

В рамках проекта "Сергей Рахманинов: "Я — русский композитор" были представлены редкие фотографии, афиши и рукописи композитора. Как отметил Згарби, творчество великих русских деятелей культуры важно и актуально.







Экспозиция расположена в здании Института Вигнер – Сан-Франческо. Она проработает в Эриче до конца сентября, затем переместится в другой сицилийский город — Палермо.

На Сицилии открылась выставка к 150-летию Рахманинова. Фото © Telegram / Министерство культуры Российской Федерации