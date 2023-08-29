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28 августа, 23:16

В Петербурге проходит выставка, рассказывающая о пути космонавта Крикалёва

В Санкт-Петербурге проходит выставка, посвящённая космонавту Сергею Крикалёву

<p>Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации "Роскосмос", лётчик-космонавт, Герой Советского Союза, Герой России Сергей Крикалёв. Обложка © ТАСС / Александр Щербак</p>

Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации "Роскосмос", лётчик-космонавт, Герой Советского Союза, Герой России Сергей Крикалёв. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

В Санкт-Петербурге проходит вторая выставка из цикла под общим названием "Космонавт планеты Ленинград", посвящённая лётчику-космонавту, Герою Советского Союза, Герою России Сергею Крикалёву. Экспозиция представлена в Музее космонавтики и ракетной техники имени В.П. Глушко в Петропавловской крепости.

Заместитель директора музея по общим вопросам Николай Выговский в беседе с журналистами газеты "Петербургский дневник" заявил, что это абсолютно уникальная выставка, так как на ней представлены крайне интересные вещи. Например, там есть школьный дневник, пропуск в бассейн, медаль NASA и предметы, которые Крикалёв брал с собой в космические полёты.

"Мне больше нравится думать, что эта выставка посвящена не столько мне, сколько космонавтике. Как и любая культурная инициатива, она призвана просвещать и вдохновлять. Надеюсь, кто-то из молодых людей заинтересуется здесь космонавтикой и свяжет с ней жизнь", — заявил Сергей Крикалёв.

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Кузьма Спирин
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