О них мечтал каждый: 8 игрушек из СССР, которые были только у детей из обеспеченных семей

"Бедное детство, деревянные игрушки", — примерно так люди, взрослевшие в Советском Союзе, шутят о своей жизни. Но те, у кого родители зарабатывали неплохо, даже в то время могли похвастаться навороченными предметами развлечений. Как баловали малышей богачи?

1. Шагающая кукла

Механическая кукла, умеющая шагать, — редкая игрушка времён СССР, о которой мечтали все советские дети, но имели немногие из-за высокой цены. Фото © ТАСС / Николай Малышев

О Зое, Нине или Тамаре мечтала каждая советская девочка, разглядывая высокую куклу в витрине детского магазина. Стоила такая немало — больше десяти рублей. Всё потому, что обладала шагающим механизмом. "Подругу" можно было взять за руку и отправиться с ней на прогулку. Обычные куклы, конечно же, этого не умели, как ни тащили их за собой маленькие хозяйки.

2. Железная дорога "Пионерская"

Советские мальчишки в середине 50-х годов отчаянно упрашивали родителей купить им немецкую железную дорогу Pikо. Неудивительно: в комплектации шли модели настоящих локомотивов, тепловозов, пассажирских и грузовых вагонов, рельсы, стрелки, ж/д переезды, семафоры… Были тут и мосты, и вокзалы, и станции со смотрителями, и шлагбаумы, даже лавочки для пассажиров. Стоимость игрушки, которую производили в ГДР, доходила до 36 рублей.

3. Детский игровой набор доктора

Детский игровой набор доктора могли себе позволить в СССР только семьи с хорошим достатком. Фото © ТАСС / Николай Акимов

В советские времена престижной считалась профессия врача и учителя. Для того чтобы играть в учительницу, достаточно было тетрадки, ручки, мела и доски. Докторский набор достать было нереально. Пластмассовый шприц, молоточек, очки, ножницы, градусник... Если девочка получала этот набор в подарок, счастливее её не было на свете. Не хватало только белого халата. Различные профессиональные наборы сейчас широко представлены на рынке игрушек. В советское время дети мечтали также о наборе парикмахера, повара, столярном наборе и игрушечной каске.

4. Кухня "Анютка"

Девочки 80-х годов мечтали о мини-кухне, которая стоила дорого, поэтому доставалась лишь немногим счастливчикам. В кухне мечты маленьких домохозяек было всё по-настоящему: дверцы шкафов открывались, ящики выдвигались, а в них — вся кухонная утварь!

5. Набор "Юный химик"

Эти восемь советских игрушек были только у детей богачей — остальные могли лишь завидовать. Фото © ТАСС / Жан Граубиц

Набор выпускался в 70-е годы в Латвии. "Юный химик" предлагался в двух вариантах: большая коробка на 300 опытов и маленькая — на 150. В каждой находились химические реактивы, пробирки, пипетки и другое оборудование.

6. Планшет для игры в морской бой

Для тех, кому было скучно играть на бумаге, придумали своеобразную электронную приставку. Стоила она 19 рублей 50 копеек и представляла собой два планшета с макетами кораблей и экран с двумя основными полями. Работала вся система на батарейках. Игроки ставили фишку на рабочее поле, нажимали кнопку и видели результат: красный силуэт на экране и взрыв при проигрыше соперника.

7. Металлофон

О металлофоне в СССР мечтали все дети, однако была такая игрушка только у чад богатых людей. Фото © Wikipedia

Для любителей музыки предлагали не гитары, синтезаторы и микрофоны, а металлофоны. На этом игрушечном музыкальном инструменте можно было сыграть различные мелодии. Самой популярной мелодией была "Жили у бабуси", так вот этих гусей мечтал представить любой советский ребёнок. Кстати, игрушка подходила для детей разного возраста. Её можно было подарить и совсем малышу, чтобы он играл на ней долгое время и совершенствовал свои музыкальные навыки. Советские металлофоны до сих пор продают на разных сайтах. Правда, стоят они намного дороже, чем современные.

8. Кукольная коляска