Эти 10 мимимишных щенят с выразительными глазками влюбят в себя любого за секунды, и вас тоже

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"Ну как тут не влюбиться?!" — numan99bd.

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"Обожаю, когда он так открывает глаза, что даже белки становится видно! Познакомьтесь с Бакстером!" — pixieclifton.

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"Знакомьтесь с новым щенком моей семьи — Орео!" — arramirez.

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"Наш четырёхмесячный щенок там тревожится или мне кажется?" — Anxious_Cookie14.

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"Это Скайлер. У неё самые красивые щенячьи глазки, которые я когда-либо видел", — pianoplayer1216.

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"Наконец-то у меня появился первый щенок! Он смотрит на меня своими глазами — и я просто таю!" — пользователь Reddit.

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"Спустя 18 лет нам с младшей сестрой наконец-то подарили собаку!" — hru321.

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"У этого типа просто идеальные щенячьи глазки", — loopdeloops.

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"Ладно, ребята, завершаем поиски! Я нашёл лучшие щенячьи глазки!" — пользователь Reddit.