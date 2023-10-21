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21 октября, 08:00

Эти 10 мимимишных щенят с выразительными глазками влюбят в себя любого за секунды, и вас тоже

Милыми могут быть не только котики! Эти пёсели займут место в вашем сердце, стоит им посмотреть своими огромными глазами. Готовы испытать на себе их магию? Собрали несколько очаровательных кадров. Приготовьтесь умиляться!

"Щенячьи глазки", — SadPandasNeedHugs.

Фото © Reddit / SadPandasNeedHugs

Фото © Reddit / SadPandasNeedHugs

"Ну как тут не влюбиться?!" numan99bd.

Фото © Reddit / numan99bd

Фото © Reddit / numan99bd

"Обожаю, когда он так открывает глаза, что даже белки становится видно! Познакомьтесь с Бакстером!" pixieclifton.

Фото © Reddit / pixieclifton

Фото © Reddit / pixieclifton

"Знакомьтесь с новым щенком моей семьи Орео!" arramirez.

Фото © Reddit / arramirez

Фото © Reddit / arramirez

"Наш четырёхмесячный щенок там тревожится или мне кажется?" Anxious_Cookie14.

Фото © Reddit / Anxious_Cookie14

Фото © Reddit / Anxious_Cookie14

"Это Скайлер. У неё самые красивые щенячьи глазки, которые я когда-либо видел", — pianoplayer1216.

Фото © Reddit / pianoplayer1216

Фото © Reddit / pianoplayer1216

"Наконец-то у меня появился первый щенок! Он смотрит на меня своими глазами и я просто таю!" пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

"Спустя 18 лет нам с младшей сестрой наконец-то подарили собаку!" hru321.

Фото © Reddit / hru321

Фото © Reddit / hru321

"У этого типа просто идеальные щенячьи глазки", loopdeloops.

Фото © Reddit / loopdeloops

Фото © Reddit / loopdeloops

"Ладно, ребята, завершаем поиски! Я нашёл лучшие щенячьи глазки!" пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

10 фотодоказательств, что Турция действительно страна котиков

10 фотодоказательств, что Турция действительно страна котиков

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Reddit / loopdeloops

Сергей Трофимов
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