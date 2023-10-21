Эти 10 мимимишных щенят с выразительными глазками влюбят в себя любого за секунды, и вас тоже
Милыми могут быть не только котики! Эти пёсели займут место в вашем сердце, стоит им посмотреть своими огромными глазами. Готовы испытать на себе их магию? Собрали несколько очаровательных кадров. Приготовьтесь умиляться!
"Щенячьи глазки", — SadPandasNeedHugs.
Фото © Reddit / SadPandasNeedHugs
"Ну как тут не влюбиться?!" — numan99bd.
Фото © Reddit / numan99bd
"Обожаю, когда он так открывает глаза, что даже белки становится видно! Познакомьтесь с Бакстером!" — pixieclifton.
Фото © Reddit / pixieclifton
"Знакомьтесь с новым щенком моей семьи — Орео!" — arramirez.
Фото © Reddit / arramirez
"Наш четырёхмесячный щенок там тревожится или мне кажется?" — Anxious_Cookie14.
Фото © Reddit / Anxious_Cookie14
"Это Скайлер. У неё самые красивые щенячьи глазки, которые я когда-либо видел", — pianoplayer1216.
Фото © Reddit / pianoplayer1216
"Наконец-то у меня появился первый щенок! Он смотрит на меня своими глазами — и я просто таю!" — пользователь Reddit.
"Спустя 18 лет нам с младшей сестрой наконец-то подарили собаку!" — hru321.
Фото © Reddit / hru321
"У этого типа просто идеальные щенячьи глазки", — loopdeloops.
Фото © Reddit / loopdeloops
"Ладно, ребята, завершаем поиски! Я нашёл лучшие щенячьи глазки!" — пользователь Reddit.
Reddit / loopdeloops