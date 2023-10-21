Как избавиться от нагрянувших родственников и ещё 9 гениальных лайфхаков от наших соотечественников

Смекалка наших соотечественников — достояние нации. Какие только лайфхаки не рождаются у нас в голове. Собрали десяток самых полезных и смешных, которые пригодятся на любой случай жизни. Все подробности в материале ниже.

"Мой девиз: "Опозорюсь? Ну и что?!" Участвую во всех бесплатных викторинах и конкурсах. Шоу талантов проводит кастинг? Компания открыла вакансию с большой зарплатой, а я не подхожу ни по образованию, ни по навыкам? Схожу! Не палкой же меня выгонят. Конечно, большинство попыток кончаются ничем, но я выиграла скутер и путёвку в Париж, работаю на классной работе, сделала бесплатную коррекцию зрения и т.д. И дело не в "везучести". Если ввязаться в сотню авантюр, хотя бы пара из них выгорит!" — "Подслушано".

"Несколько лет назад возвращалась домой с посиделок с подругами в кафе уже за полночь. Решила пройти напрямик через наш мусорный парк. Перед поворотом на одну аллею слышу мужские голоса и понимаю, что навстречу мне движутся. Район у нас не очень престижный, и понятно, что это не спортсмены топали. Несколько "отвёрток" придали мне смелости: ускоряю шаг и начинаю бежать. Вылетаю на гоп-компанию с дикими глазами и ору: "Бегите! Оно гонится за мной!" Судя по звукам, часть мужиков рванула через кусты, двое — за мной. И почти сразу обогнали. Я ещё и визжать начала потом. Натурально получилось. Бегуны рванули в другой двор, а я — в свой. Дошла до дома целой и невредимой", — "Подслушано".

10 гениальных лайфхаков от наших соотечественников. Фото © Shutterstock

"У сына-подростка начался период, когда хочется быть модным, пусть и в ущерб собственному здоровью. В холодную погоду не носил шапку, в минус пятнадцать надевал джинсы с подворотами и кеды. И пытались договориться, и ругались — нет, упёрся рогом. В итоге отучила следующим образом. Сыну каждую неделю выдаётся определённая сумма карманных — небольшая, но на хотелки подростка хватает. Я ему сказала, что если он заболеет гриппом, ОРВИ и тому подобное, то его карманные полностью пойдут на оплату лекарств. Сын сначала не проникся, но потом посидел два раза по месяцу без денег и начал прислушиваться. Теперь одевается по погоде", — "Подслушано".

"Всегда руководствуюсь правилом пяти минут, чтобы отличить вежливость от бестактности. Если человек может устранить непорядок в течение пяти минут, скажи ему об этом. Если нет, то это бестактно. Укроп между зубами, неснятые бахилы, смазанная помада, стрелка на чулках — попрошу прошения и аккуратно тихонечко скажу человеку. Пользоваться или нет этой информацией — его право. А вот комментировать внешность, автомобиль, воспитание и здоровье — это про грубую бестактность", — "Подслушано".

"Восемь лет брака без единого скандала. На случай конфликта у нас выработана целая стратегия. Если бушуют эмоции, мы затыкаемся и проводим в одиночестве пару часов. Когда успокаиваемся, сообщаем, что готовы спокойно поговорить, и садимся за стол переговоров, где каждый объясняет, как видит проблему со своей колокольни. Никаких оскорблений, упрёков, каждый говорит только про свои эмоции. Обычно решения приходят очень быстро, и не остаётся никаких обид. Детей учим тому же", — "Подслушано".

Интересные и неожиданные решения, пришедшие из нашей жизни. Фото © Shutterstock

"Одна мудрая женщина дала совет: "Ты можешь весь день лежать на диване, зависать в соцсетях, смотреть фильмы, но как только подходит время возращения мужа с работы, то хватайся за тряпку, пылесос, готовку. У мужа будет иллюзия, что ты каждый день упахиваешься по дому, хозяюшка". Если же, наоборот, всё переделать в его отсутствие и прилечь на пять минуточек перед его приходом, то у мужа будет иллюзия, что ты только и лежишь на диване целыми днями", — "Подслушано".

"Каждый раз, когда боюсь на что-то решиться, представляю себя через 10–30 лет, вспоминающую сегодняшний день. Жалела бы я о том, что не сделала? Важны ли возможные негативные последствия для меня в будущем или это просто скромность/страх во мне сейчас играют? Обычно ответ: "Делай, ё-моё!" Всегда помогает", — "Подслушано".

"Мы с женой почти не ругаемся, а точнее никогда не услышите скандала. Дети почти никогда не слышат ора родителей. Со стороны — просто мы немного обиделись и не разговариваем друг с другом. Но вся буря эмоций истекает текстом в мессенджер… Как в мультике про Простоквашино. Считаю это очень крутым лайфхаком: нервы и связки целы, можно письменно аргументировать и обсудить любую проблему, а главное — услышать друг друга в буре эмоций, перечитав текст чуть позже. Счастливы в браке уже 20 лет", — "Подслушано".

Практические советы от россиян для решения семейных конфликтов. Фото © Shutterstock

"Как у многих, наверное, у меня есть бесцеремонные родственники, которые могут всё: за праздничным столом вспомнить, как я обосрался в детстве; "занять" деньги и не вернуть; выклянчить какую-то вещь и тому подобное. А жена у меня не то чтобы аристократка, но довольно замкнутая, малознакомым кажется высокомерной. Не любит лишнего шума и скандалов, хотя иногда откалывает такие номера, что я только диву даюсь. После свадьбы мы жили отдельно, в городе, платили ипотеку. Ничего, как говорится, не предвещало. И вдруг в субботу с утра без предупреждения к нам заваливается моя тётка с мужем и двумя детьми-подростками, радостно вопя, что они к нам на две недели. Мол, погулять решили, детей к школе приодеть <…> И тут моя дорогая супруга прямо расцветает и радостно орёт: "Отлично! Супер! Ремонт надо делать, а тут вон сколько помощников сразу! А я-то думала, как мы вдвоём мебель таскать будем! Сейчас быстренько перекусить сварганю, и мы срочно поедем за обоями и краской, а вы отдыхайте пока. Отлично устроимся: в воскресенье ударно бахнем, потом вы с утра гулять, мы — на работу, ну а все вечера наши!" Я таких ошалевших рож ни разу в жизни не видел. Тётка нашлась первая, заблеяла, мол, Олечка, да мы же мешать вам будем и детям вредно краской дышать, нет-нет. Олечка, если б мы знали, мы лучше к кому-нибудь другому или хоть в гостиницу…" — "Подслушано".

"Изменила мужу. Чтобы отвлечь его от подозрений и переключить на что-то другое, побрила наголо свою голову", — "Подслушано".