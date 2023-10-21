Ужас придёт из Австралии: континент захватывает тварь, поедающая кости и плоть
Эта инфекция хорошо знакома жителям тропиков и субтропиков, где она облюбовала побережья. Но врачи видят новый тренд: опасный микроб расширяет свою зону влияния. В группе риска всё население, потому что болезнь переносят комары.
В Австралии отмечают рост заболеваемости язвой Бурули. Раньше болели жители прибрежных районов, но недуг распространяется вглубь континента. Самая острая ситуация — в штате Виктория и его столице Мельбурне. С начала года здесь зарегистрировали 238 случаев: это на 15% больше, чем в 2022-м.
Мельбурн — второй по величине город Австралии после Сиднея: в нём проживает 5 млн человек. Фото © Unsplash / Denise Jans
Возбудитель болезни — бактерия Mycobacterium ulcerans. Она из того же семейства, которое вызывает туберкулёз и лепру. Микроб вырабатывает сильный токсин: он повреждает кожу и деформирует кости.
На первой стадии язва выглядит как безобидное уплотнение или припухлость. Она похожа на обычный укус насекомого, поэтому её легко проглядеть.
Если вовремя не обратиться за помощью, есть риск остаться инвалидом. Очаг поражения за месяц может вырасти до 15 см: чтобы этого избежать, пациенту дают антибиотики.
Язва Бурули под микроскопом. Изображение © The Lancet
Механизм передачи язвы Бурули человеку до сих пор до конца не ясен. В Австралии под подозрением комары: врачи советуют защищаться от них сетками и репеллентами. Но недавние исследования указывают ещё и на опоссумов — бактерию нашли в их моче.
Язва Бурули встречается в тропиках и субтропиках. Случаи болезни зафиксированы в 33 странах Африки, Южной Америки и запада Тихоокеанского региона. В отличие от других инфекций, от неё нет превентивной защиты, так что прививку перед поездкой сделать не получится.
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