Ужас придёт из Австралии: континент захватывает тварь, поедающая кости и плоть

В Австралии отмечают рост заболеваемости язвой Бурули. Раньше болели жители прибрежных районов, но недуг распространяется вглубь континента. Самая острая ситуация — в штате Виктория и его столице Мельбурне. С начала года здесь зарегистрировали 238 случаев: это на 15% больше, чем в 2022-м.

Мельбурн — второй по величине город Австралии после Сиднея: в нём проживает 5 млн человек. Фото © Unsplash / Denise Jans

Возбудитель болезни — бактерия Mycobacterium ulcerans. Она из того же семейства, которое вызывает туберкулёз и лепру. Микроб вырабатывает сильный токсин: он повреждает кожу и деформирует кости.

На первой стадии язва выглядит как безобидное уплотнение или припухлость. Она похожа на обычный укус насекомого, поэтому её легко проглядеть.

Если вовремя не обратиться за помощью, есть риск остаться инвалидом. Очаг поражения за месяц может вырасти до 15 см: чтобы этого избежать, пациенту дают антибиотики.

Язва Бурули под микроскопом. Изображение © The Lancet

Механизм передачи язвы Бурули человеку до сих пор до конца не ясен. В Австралии под подозрением комары: врачи советуют защищаться от них сетками и репеллентами. Но недавние исследования указывают ещё и на опоссумов — бактерию нашли в их моче.