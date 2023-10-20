8 кринжовых, но поучительных историй, которые научат видеть нищих, притворяющихся богачами

Рассмотрим реальные истории от пользователей Reddit, которые помогут отличить бедняка, притворяющегося богатеем. Часто люди прикладывают максимум усилий, чтобы создать вокруг себя ауру успеха и богатства, но расколоть их проще простого. Внимание: повышенный риск испытать испанский стыд!

"У меня есть бедный друг, у которого нет ни телевизора, ни чего-либо ещё. Но он ходит в тренировочном костюме за несколько сотен фунтов и носит поддельные бриллиантовые кольца, которые купил за копейки. Конечно, говорит всем, что они настоящие", — IrishPotato28.

"В моем городе есть охранник, работающий в одном из клубов. Недавно он смог купить старенький Lamborghini. По выходным теперь несколько раз проезжает мимо бара, где люди стоят в очереди, и громко ревёт двигателем, когда стоит на светофоре. Его новое увлечение — припарковаться на тротуаре перед баром, выйти из машины, поздороваться со всеми коллегами, подождать, пока люди пройдут мимо его авто, сказать, что она его, уйти. Он делает это около двух часов до начала своей смены в 11 или 12 часов вечера... Если у вас есть деньги и вы можете позволить себе хорошие машины, нет нужды этим хвастаться", — 2med_or_2bed.

За кулисами показухи: как раскрыть фальшивых богачей. Фото © Shutterstock

"Мой бывший сосед потратил всю месячную финансовую помощь от государства на ремень Gucci, потому что охранник в торговом центре подумал, что он не может себе позволить его купить", — пользователь Reddit.

"Брат постоянно носит свёрток денег. Сверху всегда купюра в 100 долларов, но остальное — только купюры по доллару. Это всё для показухи. У него нет денег, и он живёт с родителями", — Bubba2475.

8 историй о нищих, которые притворяются богатыми. Фото © Shutterstock

"Несколько лет назад отец принёс домой одну из этих стильных квадратных тарелок. Затем он сказал маме, что хочет, чтобы она подавала все его ужины только в этой посуде. Мы жили в трейлерном парке и всегда питались чем придётся. Но по какой-то причине отец чувствовал себя таким особенным, что только он мог пользоваться этой тарелкой, и никто другой. В какой-то момент мама забыла и положила его еду в другую посуду. Он разорался на неё, выбросил ужин в мусорку и разбил ту самую особенную тарелку. Чувак, бедный финансово и явно — в духовном плане", — LiaLovesCookies.

"Когда я жил в трейлерном парке, оказалось, что удивительно много моих соседей покупали себе такие роскошные автомобили, как Mercedes, Lexus, BMW и т.д. Денег на нормальное жильё не было, а вот на машину — пожалуйста", — friar-of-beans.

Как отличить нищего, который притворяется богатым? Фото © Shutterstock

"Я работаю продавщицей и постоянно наблюдаю, как мамаши покупают своим новорождённым одежду брендов типа Burberry или Gucci. "Я экономила с тех пор, как забеременела, чтобы купить эти пинеточки"… Это просто глупо", — FrankenOperator.