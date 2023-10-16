Рыжие и трёхцветные: Как на судьбе человека отражается цвет его домашней кошки
Любой эзотерик скажет, что окрас пушистика влияет на энергетику: у хозяина могут складываться дела и гладко, и не очень… Разбираемся, как цвет шерсти усатых помогает вам по жизни.
Если обратиться к древнекитайским традициям, то можно узнать много интересного и полезного. Этот же народ подарил нам учение фэншуй, с помощью которого можно легко и качественно улучшить свою жизнь. Основа его проста: есть хорошая энергия и плохая, то есть инь и ян.
В этом учении кошка — самое энергетически сильное животное. Кстати, мягколапки, которые живут у вас в доме, в зависимости от окраса могут помогать чистить или заряжать энергетическое поле человека. Усатики с каким окрасом шерсти наиболее полезны для своего хозяина?
Трёхцветные кошки приносят счастье
Что означает цвет шерсти вашего котика? Фото © Freepik / wirestock
В Японии именно трёхцветные кошки, по преданию, приносят удачу и благополучие своим владельцам. В китайском учении фэншуй эту мысль также разделяют. В доме, где живут такие питомцы, всегда присутствуют любовь и гармония. А владельцы трёхцветных кисок нередко достигают высот в карьере, потому что выгодные предложения словно сами к ним стекаются.
Какая энергетика у белых кошек
Что означает кот с белой шерстью? Фото © Freepik / jcomp
Котиков с белым окрасом издревле считают лекарями и целителями. Если в доме живёт такой питомец, хозяевам практически обеспечены любовь и отсутствие конфликтов. У возлюбленных всегда будут взаимопонимание и гармония, минимизируются ссоры, а про измены одной из половинок можно и вовсе забыть. Если же белая киса живёт в семье с детьми, та будет крепкой. Кстати, похожими свойствами обладают и домашние питомцы светло-серого окраса.
Кот чёрного окраса в доме: приметы
Чёрный кот в доме — хорошо или плохо? Фото © Freepik / wirestock
И хотя чёрные коты — символ невезения и пятницы, 13-го, для своих хозяев они послужат невероятно сильным оберегом. Усатики именно такого окраса способны как бы чистить энергетику своего человека, забирая и нейтрализуя весь принесённый им негатив. Ещё один плюс — чёрные котики помогают своим хозяевам бороться с завистью и злостью, освобождают от обид и способствуют скорому избавлению от предателей в окружении.
Рыжие котики — как они помогают человеку
Что означает кот рыжего цвета? Фото © Freepik / wirestock
Во многих культурах котят этого окраса считают приманкой для денег. Словно магниты, они притягивают к себе золотые монеты или крупные банкноты красного оттенка. Пушистики с рыжим, персиковым и золотистым окрасом наполняют дом, в котором живут, энергетикой счастья, радости и удачи. Соответственно, человек, находящийся постоянно рядом с рыжим котом или кошкой, также заряжается ею.
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