Рыжие и трёхцветные: Как на судьбе человека отражается цвет его домашней кошки

Если обратиться к древнекитайским традициям, то можно узнать много интересного и полезного. Этот же народ подарил нам учение фэншуй, с помощью которого можно легко и качественно улучшить свою жизнь. Основа его проста: есть хорошая энергия и плохая, то есть инь и ян.

В этом учении кошка — самое энергетически сильное животное. Кстати, мягколапки, которые живут у вас в доме, в зависимости от окраса могут помогать чистить или заряжать энергетическое поле человека. Усатики с каким окрасом шерсти наиболее полезны для своего хозяина?

Трёхцветные кошки приносят счастье

Что означает цвет шерсти вашего котика? Фото © Freepik / wirestock

В Японии именно трёхцветные кошки, по преданию, приносят удачу и благополучие своим владельцам. В китайском учении фэншуй эту мысль также разделяют. В доме, где живут такие питомцы, всегда присутствуют любовь и гармония. А владельцы трёхцветных кисок нередко достигают высот в карьере, потому что выгодные предложения словно сами к ним стекаются.

Какая энергетика у белых кошек

Что означает кот с белой шерстью? Фото © Freepik / jcomp

Котиков с белым окрасом издревле считают лекарями и целителями. Если в доме живёт такой питомец, хозяевам практически обеспечены любовь и отсутствие конфликтов. У возлюбленных всегда будут взаимопонимание и гармония, минимизируются ссоры, а про измены одной из половинок можно и вовсе забыть. Если же белая киса живёт в семье с детьми, та будет крепкой. Кстати, похожими свойствами обладают и домашние питомцы светло-серого окраса.

Кот чёрного окраса в доме: приметы

Чёрный кот в доме — хорошо или плохо? Фото © Freepik / wirestock

И хотя чёрные коты — символ невезения и пятницы, 13-го, для своих хозяев они послужат невероятно сильным оберегом. Усатики именно такого окраса способны как бы чистить энергетику своего человека, забирая и нейтрализуя весь принесённый им негатив. Ещё один плюс — чёрные котики помогают своим хозяевам бороться с завистью и злостью, освобождают от обид и способствуют скорому избавлению от предателей в окружении.

Рыжие котики — как они помогают человеку

Что означает кот рыжего цвета? Фото © Freepik / wirestock