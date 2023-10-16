Адвокат объяснила, кто имеет право на сокращённый рабочий день

Некоторые категории людей в России имеют право оформить сокращённый рабочий день, причём начальник не имеет права отказать в таком желании сотруднику. Кто именно может работать меньше часов, объяснила адвокат Яна Воробьёва.

По её словам, люди, у которых оформлен "сокращённый рабочий день", должны работать не больше 40 часов в неделю. Для этого необходимо написать заявление и указать конкретный график работы с учётом своих потребностей. Воробьёва предупредила, что и зарплату, соответственно, такой сотрудник получает меньше, то есть пропорционально отработанному времени.

Согласно законодательству, семья важнее работы. Поэтому работодатель не может отказать сотруднику, если ему требуется уходить с работы, чтобы забрать сына или дочь из детского сада. Кроме того, сокращённый график работы обязаны оформить для беременных и для тех, кто находится в отпуске по уходу за ребёнком или ухаживает за больным членом семьи, уточнила юрист.

"В случае, если ваш работодатель не готов отпускать "пораньше", работник вправе обратиться в Государственную инспекцию труда с соответствующей жалобой. Работодатель будет привлечён к административной ответственности и может получить штраф", — указала Воробьёва в беседе с aif.ru.

Официально неполный рабочий день оформляется: работникам в возрасте до 16 лет (не более 24 часов в неделю), от 16 до 18 лет (не более 35 часов в неделю);

инвалидам I или II группы (не более 35 часов в неделю);

сотрудникам, у которых вредные условия труда третьей или четвёртой степени, опасные условия труда (не более 36 часов в неделю);

женщинам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (не более 36 часов в неделю);

педагогам (не более 36 часов в неделю);

медикам (не более 39 часов в неделю).