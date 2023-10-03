Россиянам могут разрешить меньше работать в случае экстремальных погодных условий
"Российская газета": В ГД предложили сократить рабочий день при морозах и жаре
В Госдуме предложили законодательно закрепить норму, обязывающую работодателей сокращать рабочий день при экстремальных погодных условиях. Кабмин направил соответствующий законопроект в Российскую трёхстороннюю комиссию.
Как сообщает "Российская газета", изменения предлагается внести в статью 92 Трудового кодекса. В его действующей редакции, как отметил автор инициативы, зампред Госдумы Борис Чернышов (фракция ЛДПР), не содержатся правила работы при очень низких или высоких температурах. Так как работодатели не могут официально оформить приказ о сокращении рабочего дня, они издают приказы о простое. В этом случае сотрудники предприятий получают две трети зарплаты, однако чаще всего работники попросту продолжают работать.
"Представляется важным обеспечить каждого работника правом на справедливые условия труда и восполнить пробел в трудовом законодательстве", — подчеркнул Чернышов.
Ранее юрист Илья Русяев назвал единственный случай, когда работодатель имеет право перенести отпуск сотрудника, — если это необходимо для поддержания нормального ритма работы организации. Подробности читайте в материале Лайфа.
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