Россиянам могут разрешить меньше работать в случае экстремальных погодных условий

Как сообщает "Российская газета", изменения предлагается внести в статью 92 Трудового кодекса. В его действующей редакции, как отметил автор инициативы, зампред Госдумы Борис Чернышов (фракция ЛДПР), не содержатся правила работы при очень низких или высоких температурах. Так как работодатели не могут официально оформить приказ о сокращении рабочего дня, они издают приказы о простое. В этом случае сотрудники предприятий получают две трети зарплаты, однако чаще всего работники попросту продолжают работать.