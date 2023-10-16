Путин назвал умершего Геннадия Гладкова выдающимся композитором
Геннадий Гладков. Обложка © ИТАР-ТАСС / Валерий Шарифулин
Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования родным композитора Геннадия Гладкова, умершего сегодня в возрасте 88 лет. Соответствующая телеграмма появилась на сайте Кремля.
"Ушёл из жизни выдающийся композитор, автор замечательной, всеми любимой музыки к популярным кинолентам, мультипликационным фильмам и театральным постановкам. Его многогранное, вдохновенное творчество — яркая страница истории отечественного искусства", — сказано в ней.
Глава государства добавил, что светлая память о Гладкове навечно сохранится в сердцах его близких, друзей и коллег, а также всех почитателей большого и щедрого таланта композитора.
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Как сообщал Лайф, советский и российский композитор, автор музыки к популярным кино- и телефильмам, мультфильмам и мюзиклам Геннадий Гладков скончался 16 октября на 89-м году жизни. Он стал известен благодаря работе над мультфильмом "Бременские музыканты" и его продолжением. Музыка Гладкова звучит более чем в 110 картинах, среди которых "Малыш и Карлсон", "Джентльмены удачи", "12 стульев" и другие. Актёр Василий Ливанов назвал Гладкова самым близким другом.