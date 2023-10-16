Путин назвал умершего Геннадия Гладкова выдающимся композитором

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования родным композитора Геннадия Гладкова, умершего сегодня в возрасте 88 лет. Соответствующая телеграмма появилась на сайте Кремля.

"Ушёл из жизни выдающийся композитор, автор замечательной, всеми любимой музыки к популярным кинолентам, мультипликационным фильмам и театральным постановкам. Его многогранное, вдохновенное творчество — яркая страница истории отечественного искусства", — сказано в ней.