"Сейчас таких не делают": Актёр Певцов и критик Заславский высказались о смерти композитора Гладкова

Первый зампредседателя Комитета Госдумы по культуре актёр Дмитрий Певцов заявил, что композитор Геннадий Гладков является величиной и гордостью российской музыки и культуры. Артист выразил сожаление, что такие люди уходят из жизни.

"Сейчас таких не делают. В последние 30 лет наша культура двигалась в неправильном направлении, в сторону денег и желания зарабатывать на чём угодно, поэтому не родились такого уровня ни композиторы новые, ни кинорежиссёры, ни писатели", — сказал Певцов в беседе с NEWS.ru.

А ректор ГИТИСа театральный критик Григорий Заславский назвал смерть Гладкова "очень горькой новостью". По его словам, на творчестве композитора выросло минимум три поколения людей, которые следили за персонажами мультфильма "Бременские музыканты".

"Это, безусловно, не единственная его заслуга, но это то, благодаря чему Геннадий Гладков войдёт в историю и советской, и российской популярной музыки, вообще в историю, потому что это ещё и совершенно новое, популярное, роковое и электронное звучание", — отметил Заславский в беседе с RT.