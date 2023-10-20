Навоз крокодила и ртуть: Какими дикими методами контрацепции пользовались в древности

В наше время предохранение от нежелательной беременности — не проблема. В аптеках представлен широкий ассортимент средств контрацепции. Сразу скажем, что все альтернативные описанные нами методы неэффективны и могут сильно навредить здоровью. Так как с нежелательной беременностью боролись наши предки?

1. Древний Египет

Какие способы контрацепции были у людей в Древнем Египте? Фото © Shutterstock

Многие историки считают, что прототипы современных презервативов появились ещё в Древнем Египте. Их изготавливали из кожи и кишок животных и льна. Подобное изделие в начале XX века обнаружили в гробнице Тутанхамона. Стоит отметить, что такие презервативы были очень дорогими и не для всех доступными, но cуществовали и альтернативы.

Для предотвращения нежелательной беременности использовали ничто иное, как крокодилий навоз. Египтянки смешивали хлопок с мёдом и фекалиями и использовали смесь перед актом любви.

2. Древняя Греция

Какие способы контрацепции были у людей в Древней Греции? Фото © Shutterstock

В Древней Греции чаще практиковали экстренную контрацепцию. Например, популярен был отвар из сильфия. Это растение широко использовалось в медицине и считалось лекарством практически от всех болезней. С этой же целью применяли отвар семян дикой моркови, полыни и болотной мяты.

Однако навоз греки тоже предпочитали как способ контрацепции, правда, у них были популярны испражнения слона. В качестве "маточных блокаторов" женщины использовали порубленную траву или куски ткани.

3. Средневековая Европа

Жуткие методы контрацепции. Как люди предохранялись в Средневековье? Иллюстрация © Shutterstock

В средневековой Европе контрацепция Церковью не приветствовалась, но, разумеется, люди не переставали предохраняться, просто делали это более нелепыми и менее действенными способами. Самыми популярными средствами контрацепции по-прежнему оставались полынь, болотная мята, дикая морковь.

Забавно, но в Европе считалось, что женщина может забеременеть, только если достигнет оргазма одновременно с мужчиной. Также некоторые "знатоки" были уверены, что дама может оплодотвориться исключительно во время менструации, а всё остальное время она защищена. Есть и ещё более нелепый способ — сразу после полового акта надо вскочить и попрыгать через скакалку или выпить вдвоём с партнёром горячего пива. Возможно, про алкоголь после секса придумали мужчины…

И самый смехотворный способ — женщине необходимо было чихнуть после соития, чтобы избавиться от мужского семени. Конечно же, это всё не только антинаучно, но и абсолютно бесполезно.

4. Древний Китай

В Древнем Китае женщины в качестве контрацепции использовали ртуть, которую вводили в интимное место. Иллюстрация © Shutterstock

В Китае делали презервативы из шёлка и кишок животных. Естественно, тогда они были многоразовыми. Их мыли, потом вымачивали в специальном спермицидном растворе, сушили и складывали в коробочку, а затем доставали по мере надобности.

Кроме того, в Древнем Китае использовали смесь растительного масла и ртути, которую вводили во влагалище, а также смеси из смолы кедра, квасцов и гранатового яблока.

5. Древняя Русь

Как предохранялись на Руси и почему это мало кому помогало? Фото © "Русская баня", Е.М. Коренев, 1812 год / Wikipedia

Первым средством от любой хандры у славян, как известно, была баня. Применяли её и для предотвращения нежелательной беременности. Достаточно было лишь попариться сразу после соития. В Древней Руси также было распространено спринцевание мочой — собственной или партнёра. Конечно, последствия подобных опытов могли быть всяческие. Вплоть до летальных исходов.

Куда на Руси без настоев и отваров? То тут, то там имелись бабки-знахарки, варившие зелье, которое не только препятствовало беременности, но и могло вытравить плод. В состав подобных средств, кстати, обычно не входило ничего особенного. Так, травки: лопух, горох, крапива, можжевельник и кое-что ещё.

Также, чтобы избежать нежелательной беременности, перед соитием женщина плевала в рот лягушке. Самые отважные девушки съедали настоящих пчёл перед близостью в надежде, что пчелиная кислота защитит их от беременности.

Русские женщины были убеждены, что, пока они продолжают кормить детей грудью, риск забеременеть исключён. Некоторые и сейчас верят в этот метод. Однако научных доказательств его эффективности нет. Неудивительно, что в таких семьях часто появляются дети-погодки.