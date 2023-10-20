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20 октября, 11:00

"Пятница-развратница": Голого крановщика в балаклаве заметили на стройке московского ЖК

Голый крановщик в балаклаве замечен на стройке московского ЖК "Баланс"

Абсолютно голый крановщик поднял настроение одним и перепугал других жителей столичного ЖК этим утром. На кадрах Лайфа обнажённый мужчина в кабине башенного крана на стройке многострадального ЖК "Баланс" на юго-востоке столицы.

Полностью голого крановщика в балаклаве увидели на стройке многострадального московского ЖК "Баланс". Видео © LIFE

Причина, по которой трудяга решил обнажиться, неизвестна. Однако, судя по спокойной реакции строителей на земле, не исключено, что работает он так на постоянной основе. А балаклава — единственный предмет одежды — намекает, что крановщик в курсе внимания жителей соседних домов.

Как рассказал Лайфу блогер-крановщик: Алексей Заболотнов, в кабине действительно бывает очень жарко, но обычно летом: в это время года рабочим приходится трудиться при + 40 в кабине.

"Но чтобы осенью... Можно, конечно, врубить все обогреватели, и будет жарко. Но тут, думаю, дело совсем в другом", — пошутил Заболотнов.

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А в Екатеринбурге водители средь бела дня стали свидетелями странного шоу: обнажённая женщина разлеглась на проезжей части. Причины такого поведения неизвестны. Полицейские передали её врачам.

Обложка ©

LIFE

Матвей Константинов
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