На Урале катающаяся по дороге голая женщина устроила шокирующее шоу для водителей

На снятых видеорегистратором кадрах видно, что полностью раздетая дама, не боясь быть сбитой автомобилями, разлеглась на проезжей части. Очевидцы предположили, что причин такому поведению может быть несколько: либо эксгибиционистка выкатилась из машины, либо у неё есть проблемы с психикой, которые обострились с приходом осени. Некоторые предположили, что женщина была пьяна. Впрочем, полицейские уже передали даму медикам. Поскольку та была, мягко говоря, не в себе, её доставили в психиатрическое учреждение.