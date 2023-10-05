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5 октября, 09:25

На Урале катающаяся по дороге голая женщина устроила шокирующее шоу для водителей

E1.ru: В Екатеринбурге водителей напугала голая женщина, лежавшая прямо на дороге

В Екатеринбурге водители средь бела дня заметили голую женщину на проезжей части. Необычный инцидент, который шокировал очевидцев, произошёл в среду, 4 октября, на улице Щербакова, сообщает портал E1.ru.

В Екатеринбурге водители заметили голую женщину на проезжей части. Видео © Telegram / E1.ru | Новости Екатеринбурга

На снятых видеорегистратором кадрах видно, что полностью раздетая дама, не боясь быть сбитой автомобилями, разлеглась на проезжей части. Очевидцы предположили, что причин такому поведению может быть несколько: либо эксгибиционистка выкатилась из машины, либо у неё есть проблемы с психикой, которые обострились с приходом осени. Некоторые предположили, что женщина была пьяна. Впрочем, полицейские уже передали даму медикам. Поскольку та была, мягко говоря, не в себе, её доставили в психиатрическое учреждение.

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Ранее Лайф рассказывал, что женщина голышом потренировалась у ЦУМа в центре Москвы, шокировав прохожих. После этого эксгибиционистка надела стринги и как ни в чём не бывало удалилась. Чем закончился её перформанс, пока не известно.

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Кадр из видео Telegram / E1.ru | Новости Екатеринбурга

Наталья Исакова
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