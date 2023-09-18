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18 сентября, 18:09

Появилось видео танцев голой "гимнастки" со шпагатами на крыше автобуса в Кирове

SHOT: Нетрезвая жительница Кирова станцевала голышом на крыше автобуса

Танец голышом с акробатическими элементами устроила в Кирове явно опьянённая чем-то девушка. Об этом сообщил SHOT.

Голая девушка танцует на крыше автобуса в Кирове. Видео © T.me / SHOT

По информации канала, девушка разделась донага, забралась на крышу остановившегося на Октябрьском проспекте автобуса и принялась танцевать. Не все очевидцы оценили такую гимнастику — пока некоторые с восхищением наблюдали за "выступлением", кто-то вызвал на место наряд полиции.

Приехавшие правоохранители дождались завершения "номера" со шпагатами, после чего сняли "кировскую Волочкову" с крыши автобуса. Вместо гримёрки "дива" отправилась на медосвидетельствование.

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Обложка ©

T.me / SHOT

Юрий Лысенко
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