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7 августа, 10:38

Модель устроила "голую" фотосессию на крыше и сорвала планёрку в бизнес-центре в Москве

Полуголая модель устроила фотосессию на крыше многоэтажки в Москве

На крыше одного из зданий в центре Москвы фотограф и его модель устроили фотосессию в полуобнажённом виде, но не учли, что из соседней многоэтажки открывается хороший обзор. Видео публикует Mash.

В Москве на крыше многоэтажки фотограф устроил съёмку с полуобнажённой моделью. Видео © t.me / Mash

Сотрудники одного из офисов в БЦ "Оружейный" пришли на планёрку к руководству, но сосредоточиться на работе им так и не удалось. На соседней крыше, судя по кадрам, полуголая девушка позировала перед фотографом: модель принимала откровенные позы в белье, не подозревая, что за съёмкой наблюдают.

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Прогулку голой девушки по Краснодару сняли на видео

Ранее в Астрахани голый мужчина проломил забор в детский сад, пролез в образовавшуюся дыру и пошёл разгуливать по территории, где в тот момент гуляли дети.

Обложка ©

t.me / Mash

Татьяна Миссуми
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