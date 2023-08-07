Модель устроила "голую" фотосессию на крыше и сорвала планёрку в бизнес-центре в Москве
Полуголая модель устроила фотосессию на крыше многоэтажки в Москве
На крыше одного из зданий в центре Москвы фотограф и его модель устроили фотосессию в полуобнажённом виде, но не учли, что из соседней многоэтажки открывается хороший обзор. Видео публикует Mash.
В Москве на крыше многоэтажки фотограф устроил съёмку с полуобнажённой моделью. Видео © t.me / Mash
Сотрудники одного из офисов в БЦ "Оружейный" пришли на планёрку к руководству, но сосредоточиться на работе им так и не удалось. На соседней крыше, судя по кадрам, полуголая девушка позировала перед фотографом: модель принимала откровенные позы в белье, не подозревая, что за съёмкой наблюдают.
Ранее в Астрахани голый мужчина проломил забор в детский сад, пролез в образовавшуюся дыру и пошёл разгуливать по территории, где в тот момент гуляли дети.
t.me / Mash