Голый художник устроил "перформанс" на всемирно известной скульптуре во Флоренции
В центре Флоренции голый мужчина забрался на скульптуру "Геркулес и Какус"
Голый мужчина забрался на скульптуру "Геркулес и Какус" Фото © michelangelobuonarrotietornato
Голый мужчина забрался на знаменитую скульптурную группу "Геркулес и Какус" на центральной площади Синьории во Флоренции. Перформансом он вызвал всеобщий переполох, сообщил итальянский новостной телеканал Tgcom24.
Местным не понравилось неожиданное "шоу" на всемирно известной статуе XVI века голого мужичка, на теле которого крупными буквами было написано "Подвергнут цензуре". Разъярённая толпа требовала его убрать. В итоге полиции удалось снять возмутителя спокойствия со скульптуры и вывести его с площади.
Нарушителем общественного порядка оказался хорошо известный местным правоохранителям чех Вацлав Пишвейц, который позиционирует себя как художник. Это его не первая выходка во Флоренции. В январе 2018 года он распылил чёрную краску на скульптуру Урса Фишера "Большая глина № 4", которую позже перевезли на Болотную набережную в Москве.