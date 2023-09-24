Голый художник устроил "перформанс" на всемирно известной скульптуре во Флоренции

Голый мужчина забрался на знаменитую скульптурную группу "Геркулес и Какус" на центральной площади Синьории во Флоренции. Перформансом он вызвал всеобщий переполох, сообщил итальянский новостной телеканал Tgcom24.

Местным не понравилось неожиданное "шоу" на всемирно известной статуе XVI века голого мужичка, на теле которого крупными буквами было написано "Подвергнут цензуре". Разъярённая толпа требовала его убрать. В итоге полиции удалось снять возмутителя спокойствия со скульптуры и вывести его с площади.