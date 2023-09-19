В Петербурге "вылечили" ухо зайца Арсения, стоявшего у Петропавловской крепости
В Петербурге отреставрировали памятник зайцу Арсению у Петропавловской крепости
Отреставрированный заяц Арсений в Санкт-Петербурге. Обложка © Телеканал "Санкт-Петербург"
Памятник зайцу Арсению, установленный у Иоанновского моста, ведущего в Петропавловскую крепость в Северной столице, отремонтировали. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург". По словам начальника аварийно-дежурного управления СПб ГБУ "Мостотрест" Константина Красикова, за время отсутствия скульптуры ей починили ухо.
"Была замечена трещина на ухе, решили его снять на реставрацию. Мы починили, заварили, покрасили, обновили. На следующей неделе мы его поставим на место, чтобы радовал жителей", — сказал он.
Маленькая скульптура была установлена у Иоанновского моста в 2003 году, в последний раз её забирали на реставрацию два года назад.
Напомним, у вышеназванного зайца треснуло ухо. Дефект обнаружили рабочие, которые занимались осмотром ледорезов — связки свай, предохраняющих опоры моста от ледохода.