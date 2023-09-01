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1 сентября, 13:12

Зайца, охраняющего Иоанновский мост в Петербурге, отправили на "лечение"

Скульптуру зайца у Иоанновского моста в Петербурге отправили на ремонт

<p>Скульптура зайца в Петербурге, демонтированная для ремонта. Обложка © <a href="https://krti.gov.spb.ru/press/news/78790/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга</a></p>

Скульптура зайца в Петербурге, демонтированная для ремонта. Обложка © Пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

В Северной столице демонтировали небольшую скульптуру зайца, установленную у Иоанновского моста, ведущего в Петропавловскую крепость. Как пишет телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на газету "Петербургский дневник", следующие несколько недель её будут ремонтировать.

Так, во время обследования ледорезов — связки свай, предохраняющих опоры моста от ледохода — сотрудники "Мостотреста" заметили на ухе зайца дефект — трещину. Неясно, как именно она там появилась, однако подчёркивается, что ушастый стоит в "агрессивных климатических условиях".

"На одной из сторон у зайца почти полностью истончилась защитная краска. Сильный ветер, дождь, снег и частицы пыли постоянно "отбивают" бок памятнику", рассказали в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

  • Скульптура зайца в Петербурге, демонтированная для ремонта. Фото © Пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга
    Скульптура зайца в Петербурге, демонтированная для ремонта. Фото © Пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга
  • Скульптура зайца в Петербурге, демонтированная для ремонта. Фото © Пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга
    Скульптура зайца в Петербурге, демонтированная для ремонта. Фото © Пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга
  • Скульптура зайца в Петербурге, демонтированная для ремонта. Фото © Пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга
    Скульптура зайца в Петербурге, демонтированная для ремонта. Фото © Пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

Скульптура зайца в Петербурге, демонтированная для ремонта. Фото © Пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

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Кроме того, заяц страдает и от "охотников за деньгами" — личностей, которые с помощью магнита пытаются выловить из воды оставленные туристами монеты.

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Лайф писал, что Санкт-Петербург вошёл в тройку городов, которые в августе туристы чаще всего выбирали для трёхдневных путешествий, а также для продолжительных поездок дольше десяти дней. Причём большинство посещающих Северную столицу остаются в ней на три-четыре дня.

Матвей Константинов
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