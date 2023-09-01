Зайца, охраняющего Иоанновский мост в Петербурге, отправили на "лечение"

В Северной столице демонтировали небольшую скульптуру зайца, установленную у Иоанновского моста, ведущего в Петропавловскую крепость. Как пишет телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на газету "Петербургский дневник", следующие несколько недель её будут ремонтировать.

Так, во время обследования ледорезов — связки свай, предохраняющих опоры моста от ледохода — сотрудники "Мостотреста" заметили на ухе зайца дефект — трещину. Неясно, как именно она там появилась, однако подчёркивается, что ушастый стоит в "агрессивных климатических условиях".

"На одной из сторон у зайца почти полностью истончилась защитная краска. Сильный ветер, дождь, снег и частицы пыли постоянно "отбивают" бок памятнику", — рассказали в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.







Кроме того, заяц страдает и от "охотников за деньгами" — личностей, которые с помощью магнита пытаются выловить из воды оставленные туристами монеты.